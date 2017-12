Edição 3094

Ratinho é presença em encontro

PG Caramuru tem o Sesi pela frente

116 kg de maconha sai de circulação

Pauliki entrega dez academias para região

'Rajadas de vento' provocam estragos

Universitários com maconha

Bradock agora em Reserva

Novos conselheiros tomam posse

Área plantada de milho caiu 33%

Carambeí sedia 3ª etapa de Mountain Bike

Mulher é morta a facadas

Vôlei de Tibagi é campeão

HOMEM É ASSASSINADO A GOLPES DE FACA EM PONTA GROSSA

PSD em ponta grossa, hojeO Partido Social Democrático (PSD) realiza nesta sexta-feira (18), no Hotel Bourbon, em Ponta Grossa, encontro regional com a presença de lideranças do partido e da comunidade para debater um projeto de políticas públicas para o Estado, a ser apresentado nas eleições de 2018. O ‘Espaço Democrático’ está marcado para as 19 horas e ouvirá a sociedade civil organizada, através dos seus vários segmentos, como o setor produtivo, agronegócio, serviços e comércio, indústrias, comunidade acadêmica e entidades, dentro de um programa de construção de novas ideias para o Paraná. Na ocasião, estará presente o pré-candidato do partido ao Governo do Estado, deputado estadual Ratinho Junior. Além de Ratinho e Sandro, marcarão presença prefeitos e vereadores do PSD da região.Página 3Páreo duroApós sua estréia com derrota na Superliga de Voleibol, a equipe do Ponta Grossa Caramuru Vôlei volta à quadra nesse sábado (21) frente a um adversário que perde pouco. O confronto será com o time do Sesi (SP) na Arena Multiuso, a partir das 20 horas. Os ingressos para esta partida já estão à venda ao preço de R$ 40 a inteira, até esta sexta-feira. No sábado, o valor sobe para R$50.Página 4Página 9Página 3Na regiãoVentos fortes na tarde de quinta-feira (19), provocaram destelhamentos em Castro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu dois bairros atingidos, mas sem muita gravidade. No Jardim Bela Vista uma casa foi destelhada parcialmente, enquanto que no outro extremo da cidade, no Cantagalo uma residência sofreu estragos e precisou ser atendida. Carambeí também sofreu.Página 5Ponta GrossaSuspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, três universitários foram presos na noite de quarta-feira (18). Na residência localizada na rua Fagundes Varela, região de Uvaranas, os policiais descobriram mais de um quilo de maconha, algumas buchas de cocaína e um pé de maconha plantado em vaso.Página 9SegurançaMário Sérgio Bradock, que já chefiou a delegacia de polícia de Castro, é agora o novo delegado da Polícia Civil de Reserva. Bastante conhecido pelas declarações polêmicas e postura enérgica frente aos criminosos, assumiu nesta semana a 56ª Delegacia Regional. Bradock estava no cargo na Fazenda Rio Grande.Página 9De segurançaNa quinta-feira (19), Taison Wilhian da Silva Sutil assumiu o cargo como o novo presidente do Conseg - Conselho de Segurança de Piraí do Sul. A solenidade de posse aconteceu no prédio ‘Gralha Azul’. Já em Carambeí, os novos membros do Conselho de Segurança Pública foram empossados na quarta-feira (18). Tiago Brandt é o novo presidente.Página 3No ParanáProdutores deverão semear 343 mil hectares nesta safra. Cerca de 76% da área já foi plantada e produção está estimada em 3,1 mi de toneladas. Marcelo Garrido Moreira, economista do Deral, destaca que o plantio do milho no estado do Paraná, após 40 dias sem chuvas, foi regularizado com o retorno das precipitações. Por outro lado, como em outros estados, houve uma redução de 33% na área do milho neste ano.Página 7COMPETIÇÃONste domingo (22) Carambeí recebe a 3° Etapa do Circuito PGR de Mountain Bike com largada prevista para as 9 horas na Praça Cívica. São 12 categorias com a expectativa de reunir 150 atletas que vão percorrer trajeto de 42 quilômetros. As inscrições podem ser efetuadas no dia da prova com 30 minutos de antecedência. Para a disputa da corrida o valor é R$ 50, e R$ 20 para o ciclo turismo.Página 4Página 9Página 4Página 9