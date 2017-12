Edição 3095

Ladrões trocam tiros ao serem 'surpreendidos'

Próximo ao 5° EsquadrãoO roubo de uma caminhonete Hilux tomada em assalto na região do Passo dos Bois, próximo ao Tronco, recuperada em menos de 24 horas pelos militares, acabou desencadeando uma nova operação que envolveu o serviço velado da Polícia Militar. A polícia descobriu que a caminhonete seria usada como ‘moeda de troca’, numa possível entrega de armas que aconteceria em Castro. Após barreira policial para capturar os marginais, confronto e intenso tiroteio.Página 7DE IGUAL PARA IGUALLIGA DE VÔLEIForam necessários 26 minutos para o Ponta Grossa Caramuru Vôlei encarar de igual para igual e vencer o poderoso Sesi (SP), no terceiro set da partida deste sábado (21), na Arena Multiuso, em Ponta Grossa. Nem a chuva torrencial que caiu minutos antes do início da partida assustou os 1.852 pagantes, que viram o Sesi do levantador William, de Lucão e do campeão olímpico, Lipe encarar um Caramuru aguerrido em quadra.Página 4Dia de FinadosMoradores de Castro devem apressar-se para promover limpezas, reformas, pinturas e outras obras e serviços no cemitério municipal Frei Mathias. O prazo limite é sábado (28) e a data serve também para o cemitério do Rosário, no jardim Primavera. Já ambulantes que todo ano comercializam flores, em frente aos cemitérios no dia Finados.Página 5Em Piraí do SulMoradores do Conjunto Habitacional Victor Cioffi, em Piraí do Sul, levaram um grande susto nos primeiros minutos deste sábado, ao perceberem que um caminhão havia deslizado por um barranco e atingido dois imóveis. Apesar dos estragos consideráveis causados no veículo e em um desses imóveis, ninguém se feriu. De acordo com vizinhos do prédio atingido pelo caminhão, o acidente aconteceu perto da meia-noite de sábado (21).Página 727 prefeitos e 108 vereadores presentesO deputado Ratinho Junior reuniu na noite desta sexta-feira (20), mais de mil lideranças políticas e empresariais, além de representantes de entidades sociais, em mais uma edição do Espaço Democrático, encontro do PSD que debate propostas que vão integrar o plano de governo para as eleições de 2018. Em Ponta Grossa, os assuntos colocados à mesa foram nas áreas de saúde, agronegócio e mobilidade urbana.Página 3PanitelHá mais de duas décadas, a Panificadora Panitel, ao lado do prédio da prefeitura municipal, serve a família castrense com o ‘pão nosso de cada dia’. A história desse empreendimento de sucesso teve início no dia 2 de julho de 1991, através de Pedro e Maria Ieda Telles.Página 5Varcelo Rangel assinaR$ 73 milhões. Esta é a média de valor que será investido na reestruturação de um dos maiores símbolos ponta-grossenses, que será remodelado para tornar-se um centro de comércio, serviços e turismo no centro da cidade, dando um novo sentido para o chamado Quadrilátero Histórico. E as obras já têm prazo definido para finalização: exatamente um ano.Página 3Tórax e pescoçoNo sábado (21), familiares encontraram o corpo de Nilson Rodrigues Moreira, de 46 anos. A vítima apresentava vários ferimentos provocados por arma branca que atingiram o tórax e o pescoço. A ocorrência foi registrada no interior da casa de Nilson, localizada no distrito de Abapan, por volta das 23 horas.Página 7CarambeíBandidos armados invadiram no sábado (21)uma casa na rua Ouro Branco, em Carambeí, e fizeram a família de refém. Um casal e mais um filho de dois anos voltavam de uma pizzaria, em Ponta Grossa, quando na garagem de sua casa foram abordados pelos assaltantes. Um deles estava armado.Página 7Piraí do SulPágina 7Página 7Na capitalPágina 3EM PONTA GROSSAPágina 4