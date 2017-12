Edição 3096

Semana violenta nas 'rodovias' da região

Moinho recebe 'Chopp Festival'

Giba vem a PG neste sábado

Prefeito Rildo faz balanço de seus 300 dias

Sandro foi contra a arquivamento

Flagrado com dinheiro na cueca

R$ 1,4 milhões garantidos para pavimentação

Festival em Carambeí ganha Rota das Tortas

Pauliki atende hospital

Ruas ganharão novo sentido

Sicredi é primeiro lugar em ranking

OSMAR DIAS SE DIZ PRONTO PARA GOVERNAR O PARANÁ

6 Mortes em apenas dois acidentesFazia tempo que não ocorriam tantas mortes, em apenas uma semana. Ontem foram identificadas as quatro vítimas - duas delas fatais -, no grave acidente registrado na quarta-feira (25), na entrada de Ponta Grossa. Um caminhão de Castro colidiu com a lateral de um Fiat/Pálio, placas de Arapoti, na primeira rotatória de acesso à Ponta Grossa, próximo à Frísia. Outro grave acidente, só que na tarde de quinta-feira, entre um ônibus e um carro na BR-277, na região de Irati, provocou a morte de quatro pessoas e deixou o saldo de 16 feridos. Chovia bastante e num trecho de curva o automóvel acabou rodando, batendo violentamente na traseira de um ônibus.Página 911 de NovembroTrês cervejarias estarão juntas no primeiro 'Chopp Festival' em Castro, evento esse programado para o dia 11 de novembro, no Moinho Castrolanda. Entre as empresas figuram a cervejaria Koch, de Ponta Grossa, a Bier Hoff de Curitiba e a Ade, localizada no bairro Jardim Morada do Sol, em Castro. Rafael Rabbers, que organiza de forma inédita esse festival do chopp na cidade, garante que esse evento será diferente, com shows musicais, tendas anexas com praça de alimentação, além dos chopps.Página 6EsporteÍdolo de várias gerações, o campeoníssimo Giba, um dos maiores nomes da história do vôlei mundial estará em Ponta Grossa neste fim de semana para acompanhar a partida que reunirá o Ponta Grossa Caramuru Vôlei e o Taubaté, na Arena Multiuso, pela terceira rodada da Liga Nacional de Vôlei.Página 6TIBAGIO prefeito Rildo Leonardi usou a tribuna da Câmara Municipal para prestar contas dos seus 300 dias à frente do governo. Para o chefe do executivo, a audiência foi a oportunidade de mostrar à população, de forma mais detalhada, o que tem sido feito. "O saldo é positivo, apesar de todos os entraves que encontramos quando assumimos”, resumiu o prefeito em trecho de sua fala.Página 5Em BrasíliaDurante a votação de quarta-feira (25), que decidiu sobre o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, apontado de participar de organização criminosa e ainda obstrução da Justiça, os deputados federais que ocupam a bancada paranaense Aliel Machado (REDE) e Sandro Alex (PSD), se pronunciaram favoráveis ao encaminhamento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF), ou seja, contra o arquivamento.Página 3PONTA GROSSATrês homens foram detidos pela Polícia Militar, com um deles assumindo a participação em roubo. O fato inusitado é que ele foi flagrado com o dinheiro levado do estabelecimento, escondido na cueca.Página 9CarambeíConvênio assinado esta semana entre o município de Carambeí e o governo do Estado, vai possibilitar a pavimentação de 7,4 mil m² das ruas Aroeira, Grevilha, Babaçu, Carnaúba, Imbuia e Otávio Martins.Página 3Em CarambeíCom o lançamento de novos sabores, começou na sexta-feira (27) e se estende até domingo (29), em Carambeí, o Festival de Tortas. Esta será a quinta edição do evento que pretende colocar, em definitivo, a cidade de Carambeí como Rota das Tortas. A organização do evento espera superar a marca do festival anterior que reuniu no Parque Histórico 13 mil visitantes.Página 6Telêmaco BorbaO secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno, garantiu ao deputado Márcio Paulik que as obras do Hospital Regional de Telêmaco Borba ficarão concluídas até dezembro e os primeiros atendimentos deverão começar no início de 2018. “Estou atento ao andamento das obras para podermos cobrar o poder público para que o hospital já comece a funcionar o quanto antes. É uma demanda da sociedade que reside na cidade e região”, afirma o parlamentar.Página 4Festivas das tortasPara garantir segurança e trafegabilidade aos visitantes do 'Festival Rota das Tortas’, que aconte em Carambeí entre os dias 27 a 29 no parque histórico da cidade, o departamento de Trânsito Segurança Pública e Defesa Civil – Detransede -, fará mudanças e fechamentos de ruas.Página 6'BROADCAST'Página 5ENTREVISTAPágina 4