Edição 3097

Shopping vira praça de guerraAssalto na manhã de segunda-feira (30), terminou com três pessoas feridas e fuga dos marginais. Pelo menos quatro bandidos entraram no Shopping Total, em Ponta Grossa, e roubaram o malote de funcionários da empresa Proforte que iria abastecer caixas eletrônicos do interior do estabelecimento. Informações dão conta que foram levados cerca de R$300 mil. Armados com revólveres e pistolas, os bandidos trocaram tiros com os vigilantes, numa ação que durou menos de cinco minutos.Página 7Joga bem, mas perdeJogando contra um dos melhores times da Liga Nacional, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei não venceu, mas arrancou um set do Taubaté na Arena Multiuso, no sábado. Hoje (31), o ex-jogador Giba faz coletiva com a imprensa.Página 4Rede de Postos BV investe R$ 3 milhõesEm um país que carece de emprego, a notícia trazida pelo deputado federal Sandro Alex (PSD) na sexta-feira (27) é um alento para muitos que buscam trabalho. Acompanhado do empresário Thiago Borato, proprietário da Rede de Postos Boa Vista (BV), Sandro Alex anunciou investimentos de R$ 3 milhões e a geração de 90 empregos.Página 5Devido a chuvaParte do asfalto da rua Tenente José Santiago que faz esquina com a Sete de Setembro, no Jardim Morada do Sol, acabou desabando com a enxurrada da última semana, em Castro. Equipes da secretaria municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente já isolaram o local para evitar acidentes e a secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano já projeta a reconstrução.Página 7Em BrasíliaQuem esteve segunda-feira (30) em Brasília, junto com a vice-governadora do Paraná, Cida Borghethi, onde manteve agenda com o ministro da Saúde Ricardo Barros, foi o deputado estadual Márcio Pauliki. Na ocasião ficou definido para Ponta Grossa e os Campos Gerais a instalação de um instituto voltado para o tratamento do câncer.Página 3O deputado federal Sandro Alex (PSD) tomou posse nesta segunda-feira (30), em Brasília, de uma cadeira no Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O ponta-grossense é um dos 12 conselheiros, representando a Câmara Federal, e ficará na função até fevereiro de 2020.Página 3MudançasA casa do Papai Noel, uma das atrações do Natal de Castro, será montada este ano na Casa da Cultura Emília Erichsen, na Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, esquina com a Rua Benjamin Constant. A escolha do local deve-se a facilidade de acesso por estar na principal rua do comércio. No ano passado a Casa do Papai Noel foi instalada na Praça Souza Naves.Página 5SegurançaNasceu de forma prematura no sábado (28), o menino que recebeu o nome de Miguel. Ele é filho de Kezia Fernanda Lemes, de 24 anos, que estava no carro da família que envolveu-se no acidente de quarta-feira (25), entre um caminhão e o Fiat/Pálio de Arapoti. No automóvel estavam quatro pessoas - dois dos ocupantes que perderam a vida eram os pais de Kezia.Página 7Desaparecida em Curitiba, no bairro Fazendinha, desde sexta-feira (27), a atendente Bruna Bueno, de 29 anos, foi encontrada no domingo (29), na Unidade de Pronto Atendimento - UPA -, de Castro.Página 7Página 3Pela EducaçãoPágina 3IndicadoresPágina 4Página 7