Edição 3098

Bingo clandestino é fechado em PG

Dia dos MortosCemitérios de Castro e da região vão receber milhares de pessoas no feriado desta quinta-feira (2). Em Carambei, nos últimos meses foram realizadas obras de melhoria no local, como a construção de muro de arrimo e rampas de acesso, além da construção do cruzeiro. Em Ponta Grossa, a memória dos fiéis falecidos será celebrada, neste dia 2, com missas no Cemitério Jardim Paraíso, administrado pela Diocese de Ponta Grossa, e na cripta da Catedral Sant’Ana.Em Castro, o cemitério Frei Mathias estará aberto das 8 da manhã, até às 18 horas. Um missa concelebrada está marcada para às 10 horas da manhã, em frente à capela. Já na sexta-feira (3), foi decretado ponto facultativo para os servidores públicos municipais, em função do feriado de Finados.Já não é possível adquirir os ingressos mais baratos para o show que Roberto Carlos fará no Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa, na noite (21 horas) de 15 de dezembro. Quem é fá do ‘Rei’, e não abre mão de assistir o show, terá a opção de pagar a bagatela de R$ 340 no setor ‘cadeira amarela’, ou meia a R$ 170; ou ainda R$ 580 no setor ‘cadeira azul’, ou R$ 290 (meia).Página 6As 40 lojas participantes da Campanha Sonhos de Natal já podem contar os dias para receber os cupons da promoção que, ao final, dará um carro Zero Km. Segundo o presidente da Acecastro, Anderson Gomes, a campanha volta a premiar com um automóvel após breve intervalo. Para o comércio, a expectativa de vendas é grande, e já projeta 2017 como o melhor Natal dos últimos quatro anos.Página 6Motoristas admitemConduzir um veículo com celular em mãos é infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pode render 7 pontos na carteira, multa de R$ 293,47, e aumentar significativamente a probabilidade de acidentes. Apesar disso, metade dos motoristas brasileiros admite fazer uso do dispositivo enquanto dirige.Segundo pesquisa nacional realizada pela Arteris.Página 5PolíticaO governador Beto Richa anunciou na terça-feira (31) o pagamento antecipado do décimo terceiro salário do funcionalismo estadual. O valor será depositado na conta de aproximadamente 270 mil servidores ativos e aposentados no próximo dia 8 de dezembro. “O pagamento será integral, em parcela única”, destacou o governador, lembrando que o valor da folha chega a R$ 1,7 bilhão.Página 3A Secretaria de Saúde de Carambeí realizou na manhã desta terça-feira (31) a tradicional Caminhada do Outubro Rosa. O evento marcou o encerramento das atividades que envolveram a comunidade durante o mês numa programação ampla para alertar sobre a prevenção do câncer de mama. A caminhada iniciou em frente ao Centro Municipal de Saúde.Página 5Em IratiTrês homens montados em cavalos cometeram um roubo no bairro Rio Bonito, em Irati, no sábado (28). Os ladrões levaram os celulares de um casal que estava na esquina das ruas Expedicionário Miguel Langner e Vitório Wojcik.Página 9MORTE NA RODOVIANo último dia de outubro, um outro acidente marcou a rodovia PR-151. Luís Carlos dos Santos, de 60 anos, morreu atropelado por um caminhão. O acidente foi registrado as 21h50, na altura do quilômetro 295.Página 9Na Fazenda Capão do CipóA Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Questões Fundiárias, presidida pelo deputado estadual Marcio Pauliki, esteve nesta quarta-feira (1º) no Acampamento Maria Rosa do Contestado, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado em Castro. O objetivo foi discutir com os integrantes do movimento soluções para regularização de acampamentos como esse. O Acampamento situa-se na Fazenda Capão do Cipó e abriga cerca de 200 famílias.Na última oitiva, no mês passado, integrantes do MST foram convidados a comparecer para prestar depoimentos. “Como não compareceu ninguém do movimento, os integrantes da Comissão julgaram relevante visitar algum acampamento para debater a situação atual”, explica o presidente da CPI, Pauliki.Página 3Página 3Página 9