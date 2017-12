Edição 3098-A

Cupons já começam ser entregues

Ingressos 'mais baratos' para show se esgotaram

Taxista é ferida após lutar com ladrão

50% afirmam usar celular ao volante

Salva filho e morre em Finados

Richa antecipa o 13º salário

Pauliki discute questões fundiárias

Menor morre baleado em Piraí do Sul

Mulher é espancada ao negar orgia sexual

Caminhada reúne vários apoiadores

Max-líder premiou os melhores do ano em Castro e Carambeí

Carro zero kmAs 38 lojas participantes da Campanha 'Sonhos de Natal' já podem contar os dias para receber os 182.500 cupons da promoção que, ao final, dará um carro Zero Km.Conforme o regulamento da campanha, os cupons sorteados darão direito a uma das 78 chaves. Se for a chave certa, o felizardo levará para casa um Chevrolet Onix, adquirido na Kugler Veículos.Anderson Gomes, presidente da Acecastro, destacou que a campanha volta a premiar com um automóvel. Para o comércio, a expectativa de vendas é grande, e já projeta 2017 como o melhor Natal dos últimos quatro anos.Página 5Já não é possível adquirir os ingressos mais baratos para o show que Roberto Carlos fará no Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa, na noite (21 horas) de 15 de dezembro. Quem é fá do ‘Rei’, e não abre mão de assistir o show, terá a opção de pagar a bagatela de R$ 340 no setor ‘cadeira amarela’, ou meia a R$ 170; ou ainda R$ 580 no setor ‘cadeira azul’, ou R$ 290 (meia).Página 6Menor de 15 anos que há dez dias havia sido detido e encaminhado à 43ª DRP de Castro por porte ilegal de arma e falsa identidade, após liberado, voltou a praticar novo crime. Na quarta-feira (1º), armado de faca, ele tentou assaltar uma taxista. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o menor que estaria em Ponta Grossa, solicitou uma ‘corrida’ até Castro, por volta das 7 horas da manhã.Página 9Motoristas admitemConduzir um veículo com celular em mãos é infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pode render 7 pontos na carteira, multa de R$ 293,47, e aumentar significativamente a probabilidade de acidentes. Apesar disso, metade dos motoristas brasileiros admite fazer uso do dispositivo enquanto dirige.Segundo pesquisa nacional realizada pela Arteris.Página 4PAI HERÓITragédia marcou o feriado de Finados em Ponta Grossa. Na quinta-feira (2), um homem de 27 anos de idade morreu afogado no Rio Verde, na região de Uvaranas, após salvar o próprio filho. O caso aconteceu no trecho do rio que fica entre a região do Lagoa Dourada e do Parque Andorinhas.Página 9PolíticaO governador Beto Richa anunciou na terça-feira (31) o pagamento antecipado do décimo terceiro salário do funcionalismo estadual. O valor será depositado na conta de aproximadamente 270 mil servidores ativos e aposentados no próximo dia 8 de dezembro. “O pagamento será integral, em parcela única”, destacou o governador, lembrando que o valor da folha chega a R$ 1,7 bilhão.Página 3Na Fazenda Capão do CipóA Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Questões Fundiárias, presidida pelo deputado estadual Marcio Pauliki, esteve nesta quarta-feira (1º) no Acampamento Maria Rosa do Contestado, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado em Castro. O objetivo foi discutir com os integrantes do movimento soluções para regularização de acampamentos como esse. O Acampamento situa-se na Fazenda Capão do Cipó e abriga cerca de 200 famílias.Na última oitiva, no mês passado, integrantes do MST foram convidados a comparecer para prestar depoimentos. “Como não compareceu ninguém do movimento, os integrantes da Comissão julgaram relevante visitar algum acampamento para debater a situação atual”, explica o presidente da CPI, Pauliki.Página 3Dois tirosCarlos Edivan Araújo Oliveira, de 17 anos, foi vítima de assassinato na cidade de Piraí do Sul. O crime aconteceu por volta das 23h40 de quarta-feira (1º), na área do bairro Benevenuto Dalcol. Segundo o que apurou-se, o rapaz levou dois tiros.Página 9Piraí do SulAo se negar participar de uma orgia sexual, uma mulher de 47 anos de idade foi espancada pelo próprio marido em Piraí do Sul, na quarta-feira (1º). A vítima foi salva das agressões por uma sobrinha e as duas buscaram ajuda das autoridades.Página 9A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta terça-feira (31) a tradicional Caminhada do Outubro Rosa. O evento marcou o encerramento das atividades que envolveram a comunidade durante o mês numa programação ampla para alertar sobre a prevenção do câncer de mama.A caminhada iniciou em frente ao Centro Municipal de Saúde.Página 5Página 7