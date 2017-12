Edição 3099 A

Jeca começa com recorde de inscritos

Instituto do Câncer: Hospital Regional já prepara equipe

Caramuru Vôlei conquista o bicampeonato Paranaense

Terra do leite promove pedalada

'Jecar' reúne 2 mil atletas

PM desmantela ponto de drogas em Castro

Câmara debate orçamento de Castro

Jogador morto em quadra é sepultado

Cargill deve atrair R$ 1,2 bi em investimentos

NOVO MERCADO MUNICIPAL É APRESENTADO PARA ACIPG

'Parajeca' é a novidade desse anoMesmo antes da abertura oficial programada para o dia 9, que trará no Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco o desfile dos atletas e a apresentação do 'Circo Mundo Sou Arte', entre outras atrações, a trigésima edição dos Jogos Estudantis de Castro (Jeca) teve início na segunda-feira (6) com as provas de atletismo, jogos de mesa, tênis de mesa e badminton.Como todo ano o 'Jeca' vem apresentando inovações, em 2017 a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude lançou o Parajeca para movimentar e incluir ainda mais crianças e adolescentes. O secretário da pasta, Marcos Rocco, comentou que a iniciativa do Parajeca atende a um pedido da Escola Municipal Terra Nova. "Achamos incrível e, de imediato, aceitamos a ideia e corremos atrás de tudo", destacou.Página 5Página 3Página 5Na CastrolandaEm parceria com o Centro Cultural da Castrolanda, a 1ª Pedalada Internacional da Natureza - Castro Terra do Leite, terá trajeto circular de 50 quilômetros e sairá do Moinho da Castrolanda, passando por fazendas, estradas rurais e trilhas.Página 5Em CarambeíA abertura da 15° edição dos Jogos Estudantes de Carambeí, realizada na tarde de segunda-feira (06), reuniu no Ginásio da Sociedade Esportiva Perdigão - SERP, alunos, pais e professores em solenidade que contou com apresentações da Escola Municipal de Bailado e do grupo de ciclistas Showtime BMX. Mais de dois mil alunos disputam os jogos.Página 4No Jardim ArapongasSessenta pedras de crak e outros 13,7 kg de maconha e quase meio quilo de cocaína foi o saldo da apreensão por parte dos policiais militares de Castro, no final de semana. Cinco pessoas acabaram presas. A operação foi deflagrada pela 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar que conseguiu retirar estes entorpecentes de circulação. A primeira ocorrência foi registrada no início da noite de sexta-feira (03). Após abordar o condutor de um veículo FIAT/Pálio e apreender com ele quatro porções de cocaína, a equipe PM vistoriou dois imóveis, nos Bairros Jardim Arapongas e Araucárias III. As ações resultaram na apreensão de 13,7 Kg de maconha e quase meio quilo de cocaína.Página 7R$ 220.451.102,00O cidadão castrense terá nessa quarta-feira (8) a oportunidade de tomar ciência, propor sugestões e fazer questionamentos quanto ao orçamento fiscal do município para o exercício 2018, durante audiência pública do legislativo, a partir das 16 horas. Isso acontece após o poder executivo estimar para 2018 a receita do município.Página 3CarambeíFoi sepultado na manhã dessa terça-feira (7), às 10 horas, no Cemitério Campos Gerais, o adolescente Caio dos Santos, de 17 anos, morto durante uma partida de futsal, em Ponta Grossa. O rapaz sofreu convulsão seguida de parada cardíaca, quando participava de um jogo válido pela Copa Cidade de Ponta Grossa, na categoria Sub 17.Página 7RegiãoA multinacional Cargill está avançando com os processos para materializar seu complexo industrial no município de Castro. Inaugurada no primeiro trimestre de 2014, a biorrefinaria, que faz o processamento de milho, espera receber mais seis empresas, as quais poderão aplicar, somadas, cerca de R$ 1,2 bilhão para a construção de suas plantas, consolidando um complexo industrial de R$ 2 bilhões, empregando mais de 1,2 mil pessoa s diretamente.Página 4Página 4