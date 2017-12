Edição 3100

Jeca encanta na abertura

Richa recebe NBPG e Caramuru Vôlei

'Sonhos de Natal' já expõe automóvel

'Conexão' prende ladrões

Proposta de mudanças no Simples gera debate

Plauto pede liberação de R$ 4,6 milhões

'1º Chopp Festival' será nesse sábado

Silas tem prisão decretada

Câmara de Castro aprova orçamento do município

Escola São Bento recebe oficina de reciclagem

Região terá 602 moradias populares

30º Jogos Estudantis de CastroUma grande festa de cores, luzes, emoção e homenagens marcou a solenidade de abertura da maior competição esportiva de Castro. A 30ª edição dos Jogos Estudantis de Castro – JECA, reuniu na quinta-feira (9) à noite um bom público no Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco e contou com autoridades a exemplo do prefeito Moacyr Elias Fadel Júnior e Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda, uma das principais empresas patrocinadoras deste evento esportivo. Além do show de danças e apresentações circenses que tiravam o fôlego do público, um momento de rara emoção foi a apresentação dos cinco primeiros professores de Educação Física do município, entre eles, Joel Freski, idealizador da competição que teve início no ano de 1987, que conduzram a tocha do fogo simbólico. Coube ao professor Valter Lopes, a honra do acendimento da 'pira', enquanto que o cadeirante Pedro Santiago da Silva, fez o juramento do atleta. No seu rápido discurso de abertura dos Jogos, Moacyr lembrou das reformas dos ginásios do município e da reabertura do hospital Ana Fiorillo Menarim, antes de declarar aberto oficialmente os Jogos Estudantis de Castro.Na CapitalAtletas e dirigentes do Caramuru Ponta Grossa Vôlei e do Novo Basquete Ponta Grossa (NBPG) estiveram na quinta-feira (9), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para apresentarem ao governador Beto Richa os troféus conquistados neste ano. Richa afirmou que estas duas conquistas, e também do Operário Ferroviário, que venceu o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, mostram o acerto do trabalho das equipes, que vem sendo desenvolvido através de parcerias.Página 3no rizolarPágina 5CASTRO E CARAMBEÍOperação Conexão deflagrada em Castro e Carambeí, teve um saldo de cinco prisões. Realizada na quarta-feira (8), a força-tarefa das policias Civil e Militar e ainda com apoio da Guarda Municipal, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão nessas duas cidades. Conforme o delegado de Carambeí, Marcus Sebastião, das cinco pessoas que foram presas, três delas teriam envolvimento com assaltos na região e roubo de veículos, como por exemplo a caminhonete HB20 tomada em assalto em Carambeí.Página 7O debate foi grande na audiência pública que discutiu projeto de lei nº 557/2017, do Governo do Estado, que pretende fazer adequações nas alíquotas da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em razão de alterações no Simples Nacional.Página 3PARA AEROPORTODeputado Plauto Miró Guimarães Filho e o vereador Mingo Menezes (ambos do DEM) entregaram ao secretário Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, ofício do prefeito Marcelo Rangel (PPS) que pede a liberação de recursos para a ampliação da pista do Aeroporto Sant’Ana.Página 3Em CastroA expectativa é grande para a realização do lº Chopp Festival que acontece neste sábado (11), no Moinho Castrolanda, e que irá reunir três cervejarias, shows musicais e praça de alimentação.Conforme Rafael Rabbers, organizador desse evento em Castro, tudo está caminhando dentro do que foi planejado.Página 5Como medida cautelar, a Justiça de Castro expediu mandado de prisão contra o comerciante Silas Félix Doin, apontado como autor dos tiros que atingiram Edilson Palhano Bueno, de 35 anos, durante a festa 'Castro Cidade Alegria'. Motivo foi uma vaga de estacionamento.Página 7PolíticaPágina 3TibagiPágina 4Página 4