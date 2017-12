Edição 3101

Pedágio no Paraná completa 20 anos

Capal, Castrolanda e Frísia lançam marca

Salários de comissionados caem 20%

Bandidos assaltam agência do BB

PG Caramuru Vôlei vence a primeira

Acidente na PR 340 fere quatro pessoas

Professores apresentam projetos

Valdirene vence mundial de kickboxing

TRANSBRASILIANA

IML de Ponta Grossa terá mais médicos

Beto Richa assume comando do PSDB

EM MEIO A INGERÊNCIAS POLÍTICAS E DISPUTAS judiciaisHoje terça-feira (14), completam-se exatamente 20 anos da assinatura dos contratos de concessão das rodovias do Anel de Integração do Paraná. Apesar de sensíveis melhorias na manutenção das estradas, as duas décadas de cobrança de pedágio no Estado foram marcadas, principalmente, por uma série de ingerências políticas e disputas judiciais, que resultaram em altos custos para os usuários e adiamento de boa parte das principais obras previstas. Para a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a sociedade paranaense precisa se mobilizar e discutir desde já, faltando quatro anos para o fim dos atuais contratos.Página 4As cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal lançaram na manhã de sexta-feira (10) a marca institucional Unium, que acompanhará todos os produtos comercializados no varejo e atacado. A Unium (fusão das palavras ‘união e um’), se alinha às demandas do mercado brasileiro e passará a representar os projetos em que as cooperativas atuam em parceria. Quanto aos produtos comercializados pelas três cooperativas, eles receberão a nova marca em suas embalagens, no formato de selo, e serão colocados no comércio gradativamente, disse Erik Bosch, diretor-presidente da Capal.Página 5Para cumprir a LRFO prefeito Moacyr Fadel Junior anunciou na segunda-feira (13), a redução de 20% do seu salário, do vice-prefeito, secretários, comissionados e funções gratificadas. O ajuste é para manter o índice de gastos com pessoal do último quadrimestre dentro do limite de 54% e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).Página 3Na madrugada de segunda-feira (13), ladrões invadiram a agência do Banco do Brasil, localizada na avenida dos Pioneiros - em Carambeí - depois de abrir um buraco na parede dos fundos do prédio. Para chegarem até o local do cofre, os assaltantes fizeram outro buraco, só que no banheiro. A quantia levada não foi divulgada.Página 7MARINGÁ AMARGOU A DERROTAApós uma série de confrontos contra equipes de ponta da Superliga, o Ponta Grossa Caramuru conquistou sua primeira vitória. Jogando fora de casa, a equipe alvinegra venceu o Maringá por 3 sets a 0 no Ginásio Chico Neto, com parciais de 21-25, 21-25 e 25-18. Ao somar os primeiros três pontos, o time ponta-grossense, décimo colocado, abriu margem do próprio Maringá e também do Juiz de Fora que ainda não somaram pontos.Página 5CASTROLANDAAcidente na PR-340, próximo ao acesso da Colônia Castrolanda, envolveu dois veículos e deixou saldo de quatro pessoas feridas, três delas em estado grave. O acidente foi registrado no domingo (12), por volta das 19 horas no quilômetro 200, e envolveu um Uno e um Voyage, ambos com placas de Ponta Grossa.Página 7COOPERJOVEMProfessoras da rede Municipal de Ensino de Carambeí apresentaram nesta segunda-feira (13), projetos do CooperJoven 2017 desenvolvidos em cinco Escolas. As apresentações aconteceram no auditório da Frísia Cooperativa Agroindustrial.Página 4Por CarambeíValdirene Stanski, atleta de kickboxing que treina em Carambeí e representa o município em diversas competições, ganhou o campeonato mundial realizado na Hungria na tarde de sexta-feira (10). Val disputou o cinturão na categoria acima de 70 kg, na modalidade Low Kick, contra uma atleta russa.Página 4Dois caminhões envolveram-se em acidente na madrugada de sábado (11). A colisão do tipo lateral ocorreu no quilômetro 203 da rodovia BR-153.Página 7Pauliki e EstadoPágina 3POLÍTICAPágina 3