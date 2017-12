Edição 3102

Tibagi escolheu Miss e Mister Beleza Negra

Câmara vota orçamento na segunda

Ex-Operário se envolve em acidente

Castrense vai dirigir Seleção de Futsal

'Azul' continua com incentivo

'Acesso Saúde' agora em Castro

Recicla Tibagi abre para visitação

Operador de máquinas é encontrado morto em fábrica

Mais de R$ 5,4 mi em pavimento

Motorista atropela criança e foge

Roubado veículo na Javert Madureira

NEGOCIAÇÃO FOI DE r$ 7 MILHÕES[size]Mackenzie adquire 100% do Colégio Instituto CristãoImagine uma instituição modelo, com o mais alto padrão de ensino, e em Castro. Essa é a proposta do Instituto Presbiteriano Mackenzie ao adquirir o Instituto Cristão, numa transação que chegou a R$ 7 milhões e prevê investimentos iniciais que alcançarão a cifra de R$ 10 milhões. Uma data histórica para o Instituto Cristão e consequentemente para a cidade de Castro e os Campos Gerais, com a formalização da transferência dos 47% de cotas pertencentes as famílias associadas para o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que passa agora a ter 100%, o que possibilitará a esta tradicional instituição de ensino a se instalar no Paraná.Página 5A programação da Semana da Consciência Negra em Tibagi foi coroada na noite desta quinta-feira (16) com a escolha da Miss e do Mister Beleza Negra 2017. Os jurados tiveram dificuldades para definirem os mais belos da noite entre os 12 candidatos, mas David Pinheiro e Vanda M. Batista conquistaram a plateia e os avaliadores, e levaram os títulos.Página 4PROPOSTA É DE R$ 71 MILHÕES PARA 2018Na próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Piraí do Sul, marcada para segunda-feira (20), deverá ser colocada em votação a previsão orçamentária do município para 2018. No meio da semana, o prefeito José Carlos Sandrini (PHS) enviou para o legislativo piraiense, a proposta fixada em R$ 71 milhões.Segundo a assessoria de comunicação do Legislativo, as maiores fatias do orçamento deverão ser repartidas entre as áreas de Saúde e Educação.Página 3BATEU E FUGIUEx-Atacante do Operário Ferroviário Esporte Clube (OFEC), de Ponta Grossa, que em 2015 conquistou o Campeonato Paranaense da Série A, Douglas de Oliveira, envolveu-se no feriado de quarta-feira (15) em um acidente automobilístico. Embriagado, seu carro atingiu uma das bombas de um posto de combustível localizado na avenida Ernesto Vilella.Página 9CAMPEONATO MUNDIALRealização de mais um sonho. Foi assim que Antenor Quintilhano Telles definiu sua convocação para o Campeonato Mundial de Futsal Feminino na Catalunha, onde atuará como diretor geral da Seleção Brasileira, da categoria. Mais um talento reconhecido.Página 5O deputado estadual Marcio Pauliki obteve o aval do secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, para que seja prorrogado o incentivo fiscal que garante que a empresa Azul Linhas Aéreas continue operando em Ponta Grossa. A prorrogação vale por mais dois anos.Página 3A rede Acesso Saúde - sistema de saúde particular sem mensalidade que oferece exames e consultas médicas para a população que não possui plano de saúde vai realizar hoje (17) a Campanha de Saúde Gratuita, na clínica de Castro (PR), localizada na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 378 - Centro. A ação vai oferecer teste de glicemia e aferição de pressão, já no sábado (18) promoverá a Campanha do Idoso.Página 5MAIO AMBIENTEO grupo de idosos da Associação dos Amigos dos Idosos de Tibagi (AAMITI) fizeram uma visita ao Recicla Tibagi na tarde desta terça-feira (14). Durante o passeio eles puderam conferir todo o processo de reciclagem do lixo, desde a separação, até a compostagem e a produção da estufa de flores.Página 4Página 9Quase 28 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica serão inaugurados pela Prefeitura Municipal nos próximos dias. Nesta sexta-feira (17) e neste sábado (18) as comunidades das regiões Santa Paula III e Chácara Santa Tereza receberão a entrega oficial.Página 3Policiais militares estão a procura de um motorista que atropelou uma criança no feriado de quarta-feira (15). O acidente considerado grave e que envolveu um menor de quatro anos de idade, foi registrado por volta das 21 horas na rua Teodoro Kluppel, no bairro Olarias.Página 9SEGURANÇAPágina 9