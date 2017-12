Edição 3103

Polícia procura último assaltante de ônibus

Dois já foram presosMilitares de Castro e da região, ainda buscam informações sobre o elemento que conseguiu escapar da barreira policial formada por militares do 1ºBPM, polícia rodoviária estadual e patrulha escolar comunitária, para prender assaltantes de um ônibus que levaria empresários e lojistas para São Paulo. Dois dos assaltantes foram presos ainda na mesma madrugada e estão à disposição da Justiça, na delegacia de Castro. Na noite de sexta-feira (17), depois de sair de Ponta Grossa e passar por Carambeí, o ônibus com mais de 50 empresários da região foi alvo de assaltantes quando estava parado em frente a rodoviária de Castro. Armados, o trio rendeu o motorista e anunciou o assalto, levando celulares e mais de R$ 50 mil em dinheiro.Página 7ÚLTIMO ENTERRO FOI EM 1990HarmoniaParceria entre Klabin, Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e Secretaria de Estado da Cultura do Paraná incentivará a realização de projetos de pesquisa para a valorização e preservação cultural do Cemitério de Harmonia. Construído na década de 1940, o local teve seu último sepultamento realizado em 1990. Hoje, abriga cerca de 3 mil restos mortais de pessoas que habitaram a região na época de construção da Unidade Monte Alegre, sendo parte importante da história de Telêmaco Borba.Página 4Reinaldo explicaUma semana após o prefeito Moacyr Elias Fadel Junior (PMDB) anunciar que cortaria em 20% o seu salário, o do vice-prefeito, secretários, comissionados e funções gratificadas, a reportagem do Página Um foi saber do seu antecessor o que representaria em valores essa economia anunciada, e obteve do ex-prefeito Reinaldo Cardoso (PPS) que o montante não chegaria a R$ 120 mil.Página 3EM PONTA GROSSATrês mulheres ficaram feridas em acidente registrado na manhã de domingo (19), no quilômetro 503 da BR-376, em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo atendimento da ocorrência, um Jeep Compass com placas de Campo Grande, capotou diversas vezes em um trecho de pista reta, parando somente depois de 162 metros.Página 7PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMAUm dia especial para a saúde dos Campos Gerais. Neste domingo (19), o secretário estadual de Saúde do Paraná, Michele Caputo, o diretor do Hospital Universitário dos Campos Gerais, Everson Krum, a diretoria da Rede Feminina de Combate ao Câncer dos Campos Gerais de Ponta Grossa e o deputado estadual Marcio Pauliki estiveram reunidos para lançar oficialmente a 1ª fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG) que está sendo estruturado no Hospital Regional.Página 3A Polícia Militar de Arapoti apreendeu um verdadeiro arsenal neste domingo (19), depois de atender a um caso de violência doméstica. Os policiais encontraram uma submetralhadora e uma espingarda, além de munições, escondidas no fundo falso de uma residência.Página 7Em CastroRealizado e organizado pelas comunidades quilombolas rurais de Castro, o Dia da Consciência Negra foi aberto com o Hino Nacional, seguido de uma apresentação do Grupo Xangô Capoeira, orientado pelo professor Jadson. Alunos da Associação de Pais e Amigos da escola da APAE, fizeram demonstrações culturais. O público pode assistir palestra que teve como tema ‘Saúde População Negra’.Página 5OPERÁRIOOperário apresentou, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (20), três atletas que irão reforçar o alvinegro em 2018. Os jogadores chegaram a Ponta Grossa e já iniciam os treinos. Para o meio-campo, foram apresentados os atletas Anderson Paraíba e Gil Paraíba, para o ataque, Vanderlei.Página 4EDUCAÇÃo AMBIENTALAs comemorações do dia do Rio, celebrado no próximo dia 24, começam hoje (21) em Tibagi com educação ambiental nas escolas da cidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) programou apresentações teatrais em todas as escolas, inclusive estaduais e também uma atividade com o ônibus EcoExpresso, da Sanepar, que deverá vir ao município no dia 24.Página 4EM CASTRO E CARAMBEÍFaltando quatro dias para encerrar o recadastramento biométrico no Fórum Eleitoral de Castro, cerca de dois mil eleitores de Carambeí e outros oito mil eleitores de Castro ainda não tinham comparecido ao Fórum Eleitoral.Página 5JaguariaívaPágina 7Quarto anoPágina 4Mundial de FutsalPágina 5Em Piraí do SulPágina 7