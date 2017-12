Edição 3104

'Praças de Castro' recebem enfeites

DECORAÇÃO NATALINAEm Castro, um clima de festividade já começa a se tornar visível com a instalação da decoração natalina nas praças. A exemplo do ano anterior, as principais praças da cidade estão recebendo enfeites natalinos e tudo está sendo montado com material já utilizado no natal do ano passado, para evitar gastos. Figuras e personagens bíblicos como a família de Nazaré, foram instalados em tamanho fora da dimensão nornal e com isso vem chamando a atenção de quem passa por estes locais. Estrelas e bonecos de neve fazem parte deste cenário que encanta e até contagia as pessoas. Em paralelo aos enfeites natalinos, boa parte da iluminação já está instalada na maioria das praças e darão um brilho especial na decoração. De acordo com informações do departamento da Indústria, Comércio, Turismo e Lazer de Castro, todas as praças deverão ser iluminadas simultaneamente. A data prevista é na noite de sábado, 2 de dezembro. Uma programação também está sendo definida com apresentações de corais e outras surpresas , como por exemplo a chegada do Papai Noel. Alías, a Casa do Papai que havia sido anunciada que seria na Casa da Cultura, foi transferida para outro local. Agora, o bom velhinho estará recebendo as crianças no antigo prédio da escola municipal Vicente Machado, em frente a praça Manoel Ribas.NA ECONOMIAO governador Beto Richa participou na terça-feira (21), em Curitiba, da comemoração pelos 75 anos do Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná (Sirecom-PR) e destacou que o pagamento dos salários de novembro, dezembro e do 13º para os servidores estaduais injetará R$ 5,1 bilhões na economia do Estado. “Isso sem dúvida se refletirá em mais vendas, contribuindo para movimentar o comércio no final do ano.Página 3NA REGIÃO CENTRALTrês foram presas no fim da madrugada de quinta-feira (23), pela Guarda Municipal suspeitas de envolvimento no arrombamento de duas bancas de vendedores ambulantes nas proximidades do Terminal Central. Na mochila de um deles, foram encontradas dezenas de peças de salame e linguiça.Página 7Com autorização do 'patrimônio histórico'Como uma obra de arte que precisa ser restaurada, o casarão da Praça Manoel Ribas, um dos seis tombados em Castro pela Coordenadoria do Patrimônio Histórico do Paraná, começa a ganhar vida. O responsável por essa transformação que começou no mês de outubro desse ano é Claudio Kugler, empresário de sucesso que já mostrou o seu talento visionário em outros imóveis adquiridos por ele, como a construção do prédio que abriga as Lojas Americanas, o segundo Hotel Buganville e mais recentemente o antigo Cine Plaza, sede da nova agência da Cooperativa Sicredi. Agora o desafio de Kugler é ainda muito maior, porque se trata de um casarão construído ainda na época do Império.Página 5Em BrasíliaO deputado Ratinho Junior (PSD) se reuniu na terça-feira, 21, em Brasília, com a bancada paranaense na Câmara dos Deputados e defendeu a compensação com verbas federais dos investimentos do Paraná na manutenção das universidades públicas estaduais e do ensino superior público. "Toda a estrutura do ensino público estadual é 100% bancada com recursos do Estado.Página 3NO JARDIM ATLANTAO terceiro suspeito de ter participado na semana passada (sexta-feira, 17), de um assalto praticado contra empresários e lojistas na rodoviária de Castro, foi localizado na quarta-feira (22), escondido no jardim Atlanta, em Ponta Grossa.Página 7NESTE SÁBADONeste sábado (25), o WakouDojo receberá o Shihan Makoto Nishida, 7º Dan Aikikai, presidente da Federação Paulista de Aikido, que em várias ocasiões representou o Brasil em eventos de Aikido no Exterior.Página 5CORINTHIANS VENCEU NOS DETALHESNo duelo alvinegro pela sétima rodada da Superliga, o Ponta Grossa Caramuru dificultou a vida do Corinthians/Guarulhos na Arena Multiuso. Sem Serginho, a equipe paulista teve dificuldade na recepção durante toda o jogo, mas venceu a partida por 3 sets a 2 nesta terça-feira (21). Ao levar o jogo para o tie-break, os donos da casa somaram o primeiro ponto em casa nesta temporada. Com o ponto conquistado, o time ponta-grossense aumenta a distância da zona de rebaixamento para quatro pontos, a frente do Maringá e do Juiz de Fora. Além disso, reduziu a diferença para o Montes Claros, nono colocado.Página 4JAGUARIAÍAVAEvento marca o encerramento das ações de 2017 do Ponto de Atendimento e o lançamento da programação para 2018. O jornalista e escritor Caco Barcellos estará em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais, no próximo dia 29, no Clube Recreativo, onde fará a palestra motivacional ‘Superando Desafios’.Página 4COPA DO MUNDO DE FUTSALPágina 5ACONTECEUPágina 7