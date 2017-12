Edição 3105

REFISC prevê descontos de até 100% em juros e multas

Presos escapam do 'Cadeião'

Conselho Gestor analisará projeto da APA

PG Caramuru perde no tie-break

Ventania derruba árvore na praça

Pauliki protocola lei para IMLs

Sobrinho é preso suspeito de matar tio

Festival de Fanfarras reúne escolas

Café colonial homenageia Munchenfest

Mulher é vítima de atentado

Sandro Alex anuncia a destinação de R$ 20 milhões

Homem é assassinado a tiros

Greidanus elogia alunos Pós-Graduados

Paraná é primeiro Estado a adotar dispositivo para Mulheres em risco

Suspeito de homicídio é preso em Castro

EM CARAMBEÍContribuintes que possuem dívidas junto à Prefeitura Municipal, inclusive Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2017, podem aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Carambeí (REFISC), que dá descontos em juros e multas de até 100%. A quitação dos débitos de IPTU e taxas podem ser em pagamento único ou parcelado. O REFISC não incide sobre débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Segundo o diretor do departamento Municipal de Tributação, Lucas Fernandes de Oliveira, o REFISC abrange o IPTU, taxas como renovação de alvará, vigilância sanitária, contribuições de melhorias e pela primeira vez também inclui o Imposto predial territorial urbano do ano vigente.Página 4Em Ponta GrossaPelo menos 20 presos teriam escapado da Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa, na tarde de segunda-feira (27). De acordo com as primeiras informações do Depen - Departamento Penitenciário do Estado -, alguns dos fugitivos já haviam sido recapturados. Eles estariam escondidos na mata, a aproximadamente dois quilômetros do Cadeião. A fuga dos presos aconteceu através de um túnel cavado pelos próprios detentos da nona galeria. Conforme o próprio Depen, hoje a capacidade do Hildebrando de Souza é para 276 presos, mas abriga mais de 800.Página 7ESCARPA DEVONIANAPágina 3LEDES/CANOASEm partida válida pela oitava rodada da Superliga Nacional de Vôlei, a equipe do Ponta Grossa Caramuru Vôlei fez um jogo bastante disputado e venceu os dois primeiros sets com ampla vantagem, mas acabou cedendo o empate e perdeu a partida no ‘tie break’, por 16 a 14. O time comandado pelo técnico Fábio Sampaio, enfrentou a equipe do Lebes Canoas.Página 4EM FRENTE A MATRIZ SANT'ANAA chuva forte e ventos que atingiram mais de 60 km/h a região de Castro na noite de sábado (25), causos estragos e derrubou uma das árvores centenárias da praça Sant' Ana, no centro. Na queda, os galhos acabaram danificando parte da fiação elétrica da iluminação natalina instalada no logradouro, há uma semana. O trânsito naquela região seguiu normalmente. Na manhã de domingo (26), funcionários da prefeitura já haviam providenciado a retirada dos galhos.Página 5TRANSPARÊNCIAUma lei que obrigue todos os Institutos Médico Legal (IMLs) do Paraná a fixarem diariamente o nome dos médicos e de toda equipe de plantão, e seus respectivos horários de trabalho. Esse é o projeto de lei do deputado Marcio Pauliki, que foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná. A medida visa dar transparência à população, enquanto o projeto vai ao encontro do que prevê a Lei Federal 12.527.Página 3NO ABAPANNo sábado (25) foi preso pelo Polícia Civil de Castro, um jovem suspeito de ter matado Nilson Rodrigues Moreira, no dia 22 de outubro. Ele é sobrinho da vítima e o crime foi cometido no Abapan.Página 7NO GINÁSIOPela segunda vez neste ano, o Festival de Fanfarras é realizado pela Prefeitura de Castro. O encontro que aconteceu no sábado (25), no Ginásio de Esportes Douglas Pereira e reuniu seis grupos, encantou. De acordo com o diretor de Esportes, Ted Jefferson Chagas, a ideia de criar o festival ocorreu após um pedido de professores do Colégio Vespasiano.Página 5CULTURA ALEMÃEm dezembro acontece mais uma edição da Münchenfest e para comemorar esse evento tradicional no calendário ponta-grossense e a cultura alemã em Ponta Grossa, o Premium Vila Velha Hotel realiza café colonial.Página 8Mulher foi vítima de atentado na noite desta sexta-feira (24), em Jaguariaíva. Ela saía de casa, por volta das 20h50, quando foi 'recebida' a tiros do lado de fora. Segundo a Polícia Militar, um homem disparou quatro tiros contra a casa, mas nenhuma das balas atingiu a moradora. Após atirar, ele teria subido na garupa de uma moto, estacionada próxima ao local do atentado, e fugido junto com seu comparsa.Página 7Página 3PIRAÍ DO SULPágina 7Página 4Página 3Página 7