Edição 3106

NATAL EM TIBAGI: 'SONHO DE LUZ' ABRE NESSE SÁBADO

EM TODO O PARANÁNesta sexta-feira (1º), começou a valer os novos valores da cobrança do pedágio no Paraná. Na região dos Campos Gerais, o reajuste na concessionária CCR Rodonorte foi de 3,24%, o segundo mais baixo dos seis lotes no Estado; Já a Caminhos do Paraná, que teve um reajuste de 2,75%, com o degrau tarifário aplicado, esse incremento médio ficou na casa de 4,3%.A CCR Rodonorte administra sete praças de pedágio e os novos valores foram estabelecidos conforme o fluxo de veículos, investimentos e serviços prestados aos usuários. Na região dos Campos Gerais, em um índice com base no reajuste aplicado em cada uma das praças de pedágio, a alta média foi de 3,75%.Página 4Página 4Página 6Sobre o CadeiãoRequerimento proposto no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) pelos deputados Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) e Márcio Pauliki (PDT) – encaminhado ao secretário Wagner Mesquita, responsável pela pasta da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná – solicita informações sobre o presídio Hildebrando de Souza. Os parlamentares cobram medidas de melhorias e segurança para o presídio anunciadas pelo próprio secretário.Página 3Novo horário em DezembroLojas de Castro vão ficar abertas até mais tarde durante o período de festas, após acordo firmado nessa semana entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Normalmente, o comércio em Castro mantém suas lojas abertas das 9 até 18 horas, no entanto em dezembro, vai abrir nos fins de semana até às 22 horas, dependendo do dia. E, o novo horário começa a valer a partir desse sábado (2), até as 18 horas.Página 5Proxima à TibagiPelo segundo dia seguido, a BR-376 foi palco de tragédia na segunda-feira (27). Um homem morreu carbonizado depois que o caminhão-tanque que ele dirigia bateu na traseira de outro veículo na altura do quilômetro 414 da rodovia, perto da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Imbaú, na cidade de Tibagi. O acidente aconteceu por volta das 21h50.Página 9CombustíveisO deputado federal Aliel Machado (Rede) entrou na quinta-feira (30), com representação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo excesso de prazo para julgamento da Ação Popular que tramita em Vara Federal, que pede a suspensão do reajuste na alíquota dos combustíveis.Página 3CastrenseNatural do Abapan, distrito de Castro, Tânia Maria Svierkoski Pinto recebeu na noite de quinta-feira (30) o título de Cidadã Benemérita, concedido pelo legislativo de Ponta Grossa. Ela e mais nove homenageados foram agraciados com a honraria em sessão solene na Casa de Leis daquele município.Página 5Em CastroRapaz de 19 anos foi flagrado na cama com uma menor de 14 anos. Apontado como autor de corrupção de menor e ainda de invasão de domicílio, ele foi apanhado em flagrante, acabou preso e encaminhado para a 43ª delegacia de polícia de Castro. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (29), por uma tutora da menor que ao chegar em casa por volta das 23 horas, descobriu que os dois se encontravam na cama.Página 9Página 7