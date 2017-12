Edição 3107

Aeronave faz pouso forçado em campo

Inauguração

Pablo Vittar foi atração

Jovenil recebe Medalha Alferes Tiradentes

Isenção para micros e pequenos

'Natal de Bento' volta a encantar

PG Caramuru vence fora

PM apreende carro usado em roubo a banco

Startup de Castro está no 'Ideas for Milk'

Carambeí recebe 'Natal no Parque'

Idosos fazem passeio em pousada

Acidente na PR-092 provoca morte

105 Mil contribuintes vão pagar menos IPVA

Presa mulher com 300 gramas de cocaína

Operários são atropelados as margens da BR-376

Dois FeridosUma aeronave Beech Bonanza V35 realizou aterrissagem forçada ao final da tarde de domingo (3), em Telêmaco Borba. A causa mais provável para o avião descer abruptamente em uma área de campo aberto, próximo à Rodovia do Papel (PR-160), há alguns quilômetros do Projeto Puma, da Klabin, seria pane no motor. Apesar dos danos, não houve vítimas fatais. Duas pessoas - com idades de 30 e 46 anos -, ocupavam o monomotor, sendo que uma delas teve ferimentos graves, sendo conduzida para o Hospital Dr.Feitosa.Página 7A Sicredi Campos Gerais inaugurou na quinta-feira (30), uma nova agência na Colônia Castrolanda. A obra possui arquitetura holandesa, com as mesmas características do Moinho e do Museu, completando o cenário característico do país europeu, ponto de visitação de turistas de todo Brasil.Página 5Nesta terça-feira na MunchenfestTerça-feira (5) começou a maratona de shows dentro da 28ª edição da Münchenfest, com o fenômeno Pabllo Vittar. Cantor, compositor e drag queen brasileiro, foi neste ano que o artista conseguiu maior reconhecimento ao lançar seu álbum “Vai Passar Mal”, que gerou os singles "Nêga", "Todo Dia", "K.O." e "Corpo Sensual".Página 4Em FlorianópolisEm seu segundo mandato, o vereador castrense Jovenil Rodrigues de Freitas foi apontado pelo Instituto Tiradentes, de Viçosa (MG), como legislador mais atuante e com isso recebeu a ‘Medalha Alferes Tiradentes’. A honraria foi entregue em sessão solene durante a realização do Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Secretários e Assessores Municipais no auditório do Hotel Castelmar, entre os dias 23 a 24 de novembro.Página 5Emenda de PaulikiGarantir a isenção de impostos para os microempresários do Paraná. Essa é a proposta do deputado Marcio Pauliki ao apresentar emenda que determina que 74% das empresas paranaenses inseridas no Simples Nacional sejam isentas ou tenham redução de impostos. A emenda foi incluída no projeto de lei 557, que prevê o reenquadramento das faixas de ICMS das micro e pequenas empresas.Página 3Iniciou no domingoEm sua centésima quinta apresentação, o ‘Fantástico Natal de Bento’, projeto que teve início em 2008 e já levou para o palco mais de mil atores e outros 25 convidados especiais, continua a encantar e emocionar o público. E, o espetáculo que marcou dez anos, lotou mais uma vez o Teatro Bento Mossurunga, no domingo (3).Invicto fora de casaO Ponta Grossa Caramuru voltou a vencer na Superliga. Em grande exibição, o alvinegro venceu o JF Vôlei no Ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) por 3 sets a 1, com parciais de 20-25, 31-29, 21-25, 26-28. Com a vitória deste sábado (2), o time paranaense manteve a invencibilidade fora de casa no campeonato.Piraí do SulA Polícia Militar apreendeu um carro e munições utilizados pelos bandidos que assaltaram a agência do Banco do Brasil, em Piraí do Sul, na manhã de sexta-feira (1º). Um veículo Nissan/Versa, de cor prata, foi encontrado pela PM em uma estrada rural entre Piraí e Castro.Página 710 SelecionadasA startup Agroconforto, de Castro, foi selecionada para participar da competição Ideas for Milk – Desafio de Startups, que objetiva gerar negócios lucrativos, com foco em soluções para aumentar a eficiência de um ou mais segmentos da cadeia produtiva do leite no Brasil. Mais de 80 propostas foram inscritas nesta edição do evento e dez foram selecionadas para o desafio final.Página 4Espaço cobertoA chuva não irá prejudicar as apresentações da 7° edição do maior evento natalino da região, o Natal no Parque. O palco principal do evento foi transferido para o Pavilhão de Exposições Frísia, espaço coberto, anexo ao Parque Histórico de Carambeí. O Natal no Parque começou no dia 2 e vai até 23 de dezembro, com programação especial.Página 4'Recando do Sol'Página 3SegurançaPágina 7Página 3Página 7Página 7