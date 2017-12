Edição 3108

Senado aprova R$ 76 mi para Contorno Norte

Daniel em Carambeí

Anitta na Munchen

'Parque' recebe na sexta o Papai Noel

Rebelião de presos termina com 'libertação de refém'

Gaeco prende falso policial

Ganhadora de R$ 1 mi recebe ligação de Richa

Palmeira terá 'Natal de Luz e Alegria'

R$ 2,2 mi para a Educação

Trabalhador morre arrastado

Jaguariaíva recebe novos cursos

VEREADORES DE PIRAÍ DO SUL QUEREM ABERTURA DE CPI

Castro se beneficiaDividida em dois lotes, a tão esperada obra do Contorno Norte de Castro promete sair logo do papel. Serão aplicados R$ 76 milhões, valor esse aprovado pelo Senado Federal na quarta-feira (6), que assinou a autorização para que o governo do Paraná contrate operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 235 milhões (R$ 764 milhões, aproximadamente). O dinheiro, destinado a obras de infraestrutura, será desembolsado pelo BID ao longo de cinco anos e o governo do Paraná pagará as prestações por 25 anos. O primeiro lote é composto por uma obra de 14 quilômetros que irá ligar a PR-090 com a PR-151.Página 5Carambeí comemora no dia 13 de dezembro, 22 anos de emancipação política administrativa e a partir do dia 8, data que homenageia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da cidade, inicia uma programação especial de festividades. O evento mais aguardado é o show com o cantor Daniel e o Desfile Cívico.Página 6Anitta será o nome desta sexta-feira (08) dentro da 28ª Münchenfest, a Festa Nacional do Chope Escuro. A apresentação será no Centro de Eventos. Em uma carreira em ascensão, também no cenário internacional, a cantora acumula inúmeros sucessos como “Paradinha”, “Downtown” e “Sim ou não”.Página 4CarambeíNo Natal no Parque, em Carambeí, a chegada do Papai Noel é um dos momentos mais esperados pelas crianças. Nesta sexta-feira (8), às 20h15, como é tradição no Parque Histórico, o bom velhinho chegará em seu trenó iluminado, para ocupar a sua casa na Vila Histórica do Parque, uma das construções decorada especialmente para que o bom velhinho receba as crianças durante o evento natalino.Página 6Em Telêmaco BorbaApós dez horas de rebelião, com detentos da cadeia pública de Telêmaco Borba fazendo um agente carcerário como refém, os presos enceraram o motim por volta das 21h30 de quarta-feira (6). De acordo com Departamento Penitenciário do Paraná – DEPEN -, o refém foi liberado com escoriações e encaminhado, primeiro, para atendimento na UPA e depois levado para realizar outros exames no hospital Dr. Feitosa, onde foi atendido e liberado. Durante a rebelião, os presos quebraram lâmpadas e queimaram alguns colchões.Página 9Em CastroUm segurança particular foi preso na manhã de quinta-feira (7), em Castro. A prisão foi desencadeada pelo Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Ponta Grossa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Batizada de ‘Operação Dublê’, a ação investiga usurpação de função pública.Página 9'Nota Paraná'O governador Beto Richa ligou na quinta-feira (07) para anunciar o prêmio especial de Natal do Nota Paraná à professora Beatriz Cardoso da Silva, de 49 anos, moradora de Paranaguá. Ela ganhou R$ 1 milhão no sorteio de dezembro. A professora receberá a premiação oficialmente no dia 20, no Palácio Iguaçu.Página 3Fim de anoUma programação especial foi criada em Palmeira para dezembro. O Natal de Luz e Alegria traz sete eventos com muita diversificação cultural, com atrações entre os dias 9 e 30 de dezembro. O primeiro espetáculo do mês será o Rock em Concerto, apresentação em conjunto da Orquestra Municipal de Palmeira e a Banda BlindagemPágina 7Em CastroO prefeito Moacyr Fadel Junior anunciou na segunda-feira (4), em evento no Teatro Bento Mossurunga, investimentos de R$ 2,2 milhões para a área da Educação. Ele assinou ordem de serviço para a construção de cinco quadras poliesportivas para as escolas Dalila Ayres, Santo Lazarini da Silva, Estação do Tronco, Guararema e Lourival Leite de Carvalho.Página 3Página 9Página 4Página 3