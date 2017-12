Edição 3109 - A

Cantor Daniel faz show empolgante

Carambeí comemora aniversário dia 13

Tibagi terá 'Alma Cigana' em carnaval

Pauliki indica R$ 13,5 milhões para LOA

R$ 1,9 milhões serão devolvidos aos cofres do município, afirmou José Otávio Nocera

Escadaria virou palco de apresentação

Plauto garante mais R$ 11 mi em recursos do governo

Homem tenta 'comprar' PM e se dá mal

Tibagi registra tentativa de homicídio

PG Caramuru enfrenta o Minas TC nessa quarta

Sandro Alex é homenageado nos 105 anos da santa casa

'Rock em Concerto' emociona público em palmeira

PRE prende motorista que dirigia van embriagado

Nos 22 anos de CarambeíO campo da Batavo ficou pequeno para as quase 7 mil pessoas que foram assistir de perto, no domingo (10), o show com o cantor Daniel, dentro dos festejos alusivos aos 22 anos de emancipação política de Carambeí. De graça para o público, Daniel embalou por duas horas, não só os corações apaixonados, mas quem gosta da boa música, apresentando seus maiores sucessos como 'Pra Ser Feliz', 'Estou Apaixonado', 'Adoro Amar Você', 'O Menino da Porteira', 'Os Amantes', 'Declaração de Amor' e ‘Ave Maria’. Foi uma noite sensacional, descreveu a secretária de Desenvolvimento, Aline Teixeira Valer de Macedo. “Daniel interagiu com o público e se ele cantou por duas horas, foi porque sentiu-se acolhido”. Na quarta-feira (13), acontece o desfife cívico, a partir das 9 horas, na Rua Ouro Preto.Página 4Festa já foi em abrilA data que celebra a emancipação de Carambeí é 13 de dezembro, mas desde a sexta-feira (8), dia de Imaculada Conceição, padroeira da cidade, o município está em festa com apresentações culturais, esportivas, de lazer e shows. Porém, nem sempre foi nesse dia que a cidade festejava. Para o Chefe de Gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, a mudança de dezembro para abril teria sido equivocada, pois a emancipação de Carambeí ocorreu em 13 de dezembro, o que foi corrigido em 2014.Página 4PreparativosA Prefeitura abriu oficialmente, esta semana, o início dos trabalhos para o Carnaval 2018 “Optcha! Tibagi tem Alma Cigana, Roda Baiana e tem Samba no Pé”. As primeiras atrações já confirmadas serão os concursos de Rainha do Carnaval e de Marchinhas, que acontecerão no mesmo final de semana, nos dias 19 e 20 de janeiro, na Praça 18 de Março, com animação do grupo Samba Leo.Página 5Página 3Nesta semanaPágina 3'NATAL ENCANTADO'Na sexta-feira (8), as escadarias do Memorial de Imigração Holandesa serviram de palco da apresentação do ‘Natal Encantado’, promoção do Centro Cultural Castrolanda. Emoção para o público que assistiu a encenação de um grupo de alunos da Oficina de Teatro da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude que contam o Nascimento de Jesus - a árdua caminhada de José e Maria, e os três Reis Magos.Página 5PolíticaPrefeitos de vários munícipios do Paraná assinaram convênios para a liberação de recursos que no total somam R$ 11 milhões e 161 mil, na manhã desta segunda-feira (11). Os fundos provêm da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) e foram uma conquista do deputado estadual Plauto Miró Guimarães Filho (DEM).Página 3JaguariaívaDurante abordagem policial, um homem de 55 anos - que não teve sua identidade revelada - foi preso por policiais militares, em Jaguariaíva, na segunda-feira (11). Ele estava portando uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. A pistola estava com a numeração raspada. O caso tomou novos rumos após o próprio homem oferecer dinheiro e a sua arma para que fosse liberado.Página 7Tiros e fugaPágina 7Página 4Página 3Página 5Página 7