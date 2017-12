Edição 3110

47% irão no Natal se auto presentear

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 47% dos consumidores brasileiros irão se auto presentear esse ano, principalmente as mulheres (53%). A prática é justificada por esses entrevistados principalmente pela oportunidade de se presentear comprando coisas que precisam (46%, com aumento de 6,9 pontos percentuais em relação a 2016) e pelo sentimento de merecimento (39%).

Luzes, cores e músicas que celebram o nascimento de Cristo e a chegada de um novo ano já estão por toda parte em Jaguariaíva. É o IX Natal para Todos, evento que teve abertura oficial na sexta-feira (15), com a chegada do Papai Noel na Praça Getúlio Vargas, Cantata de Natal e saudação à população.

A primeira noite de apresentações do V Natal Sonho de Luz de Tibagi foi surpreendente e mágica. Centenas de pessoas acompanharam a programação, que iniciou, nesta quarta-feira (13), com uma clarinada na sacada do Palácio do Diamante, executada por Sidnei Bielski e o músico Antonio Marcio.

O presidente da comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, deputado estadual Marcio Pauliki reuniu em audiência pública prefeitos dos municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais para debater soluções sobre a partilha da cota-parte do ICMS gerado pela nova fábrica da Klabin, sediada em Ortigueira.

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), autorizou a liberação de novos recursos para Carambeí. O deputado estadual Plauto Miró Guimaraes, ao acompanhar as comemorações de aniversário nesta quarta-feira (13), assinou os convênios que garantem um novo prédio para a prefeitura.

Cenas que mostram uma dura realidade, que atinge principalmente animais silvestres e ameaçados de extinção, clama por uma solução. São suçuaranas e lobos-guará mortos no acostamento da PR 340, entre os km 30 e 45, próximo ao acesso ao Parque Estadual do Guartelá.

Com crescimento de 22,8% na receita líquida, que em 2016 chegou a aproximadamente R$ 2,3 bilhões, a Frísia Cooperativa Agroindustrial se destaca entre as maiores companhias da região Sul e do Paraná. Os dados estão presentes na edição de 2017 do anuário "500 maiores do Sul", desenvolvido pela revista Amanhã e pela PwC Brasil. No Paraná, a Frísia subiu duas posições, de 24º para 22º.

A Câmara de Piraí do Sul instaurou nesta semana uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para averiguar o suposto uso irregular de uma das máquinas da Prefeitura. A Comissão é composta pelos vereadores Rodney Samir Jayme (DEM), presidente; Luciano Solek (PSB), relator; e Maria Olímpia de Almeida (PTB).

Foi internado em estrado grave após ser esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (15), em Ponta Grossa, um homem de 39 anos. O crime aconteceu em um carrinho de lanches parado na Avenida Souza Naves, quando a vítima foi cobrada de uma dívida.

Depois de duas vitórias em dois jogos como visitante, o Ponta Grossa Caramuru não conseguiu manter o bom momento fora de casa na Superliga contra o Minas Tênis Clube. Em partida difícil nesta quarta-feira (13), a equipe paranaense sofreu o revés por 3 sets a 0, com parciais de 32-30, 25-21, 26-24. Ainda em solo mineiro, PG Caramuru enfrentou na sexta-feira o Montes Claros.