Edição 3111

Hoje (19) e quinta-feiraHoje (19) e quinta-feira (21), o Teatro Bento Mossurunga vai receber os dois últimos espetáculos do ‘Fantástico Natal de Bento', em um total de sete apresentações. O projeto completa este ano, uma década de apresentações com platéia sempre lotada. Para Gisele Coradassi, que iniciou este projeto, esses dez anos são marcados por muitas histórias e emoções. “A cada ano a gente vivencia a evolução do próprio espetáculo, dos atores-amadores que vão se incorporando. Desde o início da primeira apresentação, quatro cadeirantes que participam do espetáculo estão presentes, assim como a professora Lilian Maciel e o operador de áudio, Cleison Mascaranhas.Página 5A partir de 3 de janeiro do próximo ano, iniciam as obras de reforma e revitalização da Escola Maria Aparecida Nisgoski, dentro do Programa Escola 1000, do Governo do Estado. A assinatura do contrato envolvendo representantes da ‘Comunidade’, ‘empresa’ e ‘Núcleo Regional de Educação’, aconteceu ainda na sexta-feira (15), na sede da própria escola.Página 53 a 2 para os visitantesDepois de empatar em Ponta Grossa, a equipe de Carambeí venceria a competição com uma vitória simples, mas foi o Palmeiras quem comandou o placar. A esperança era empatar para levar a decisão para a prorrogação, mas o resultado acabou sendo adverso. Com a vitória, o Palmeiras faturou o título de campeão do Futebol Amador de Ponta Grossa, neste domingo (17), no campo da Batavo.Página 4Na capitalEsta semana, os vereadores Jovenil Rodrigues e Dirceu Ribeiro, estiveram com os deputados Plauto Miró e Márcio Paulik, onde apresentaram projeto estrutural para a ampliação asfáltica da Avenida Theófilo de Castro, localizada no distrito do Socavão. De acordo com Jovenil, “o asfalto é uma necessidade e estamos pedindo o apoio dos deputados para essa grande conquista”, afirmou. São cerca de 800 metros a mais de asfalto que beneficiará a localidade. Os dois vereadores lembraram que o pavimento existente na avenida foi uma conquista de Plauto.Página 3A Praça Edmundo Mercer, em Tibagi, recebe na sexta-feira (22) a Caravana do Papai Noel que vem percorrendo mais de mil quilômetros pelas cidades do Paraná. O Natal Encantado do Paraná deste ano leva alegria e magia para famílias e crianças em situação de risco de 40 localidades.Página 4PolíticaOs Progressistas confirmaram oficialmente o apoio ao nome de Beto Richa (PSDB) ao Senado em 2018. A legenda, que irá lançar Cida Borghetti ao Governo do Estado, anunciou a decisão durante reunião da executiva estadual nesta segunda-feira (18) em Curitiba. O governador Beto Richa participou do evento.Página 3Em CastroA Prefeitura de Castro entregará nessa quinta-feira (21), títulos de regularização fundiária para mais de 150 moradores do loteamento Cantagalo II. Os terrenos foram vendidos em 1992 pela Prefeitura, porém os proprietários tinham até então apenas a posse. Página 5SegurançaPágina 7Depois da queda registrada em 2016, a indústria de transformação retomou o ritmo e deve encerrar 2017 com avanço na produção acima de 5% no Paraná. É o Estado com maior taxa de crescimento da produção industrial no País neste ano. Em 2016, com a crise econômica, o setor havia registrado uma queda de 4,3%.Página 3Quase 200 pessoas compareceram ao Fórum Estadual da Comarca de Palmeira durante a manhã e a tarde de domingo (17), para votarem na eleição extraordinária para suplente do Conselho Tutelar do município de Palmeira. Micheline de Oliveira acabou sendo a escolhida.Página 3Com mais uma vitória fora de casa, o time paranaense chegou aos 11 pontos e na nona posição, se distanciando da equipe mineira, a décima colocada na classificação. Além disso, o Caramuru encostou em Lebes/Canoas e Vôlei Renata, equipes acima na tabela com 14 pontos até então.Página 4Página 4