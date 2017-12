Edição 3112

Liberado R$ 7 milhões para construção de Contorno Sul

R$ 5,6 mi

Sonhos de Natal sorteará 78 chaves

Sicredi estará na camisa do Fantasma

Cargill formou em Castro 144 alunos em seis cursos

Verão terá temperatura acima da média e chuva moderada

Internet gratuita para toda comunidade

Pauliki irá lutar pela BR-376

PG Caramuru encerra 2017

Jovem de 19 anos é baleada no glúteo

GM recupera veículo furtado no Guaragi

1,7 mil presos do semiaberto terão saída temporária

Policiais em operação prendem suspeito de homicídio

Sobrinho esfaqueia tio após discussão e briga

Osmar blum, pépe richa e plauto assinamO Governo do Paraná liberou na quarta-feira (20), recursos na ordem de R$ 7 milhões, para obras de pavimentação asfáltica do Contorno Sul, na Estrada do Areião. O convênio foi assinado em solenidade realizada na sede da Secretaria de Estado da Infraestrutura Logística, pelo secretário José Richa Filho (Pépe Richa), o deputado Plauto Miró Guimarães Filho e o prefeito Osmar Blum chinato. A liberação dos recursos, a fundo perdido, irá viabilizar a construção de uma segunda via de acesso ao parque industrial do município. O prefeito Osmar Blum destaca a importância do Contorno Sul, que irá desafogar o trânsito na Avenida dos Pioneiros, tornando o escoamento da produção mais ágil.Página 3Deputados Sandro Alex e Aliel Machado anunciam R$ 5,6 milhões em emendas de bancada à UEPG e HU. Campus Central da UEPG será reformado e o Hospital Universitário colocará em prática o projeto TeleSaúde.Página 3A partir do dia 27Com a chegada do Natal, também se aproxima o sorteio das 78 chaves da Promoção Sonhos de Natal, que dará a cada felizardo a oportunidade de acionar o carro da promoção, e se for a chave certa, levar para a sua garagem um automóvel Chevrolet Onix Joy 1.0. Este ano, foram entregues às 38 lojas participantes da promoção 191.500 cupons.Página 5Em 2018O Operário Ferroviário e a Sicredi Campos Gerais anunciaram, em jantar da cooperativa de crédito para a imprensa regional na noite dessa quarta-feira (20), a renovação do patrocínio para a temporada 2018. O diretor executivo da Sicredi Campos Gerais, Marcio Zwierewicz, falou sobre o apoio da cooperativa de crédito ao time da cidade.Página 4Programa Geração Futuro144 jovens da turma 2017 do Programa Geração Futuro subiram ao palco montado no Centro da Juventude para receber seus diplomas e celebrar a finalização dos seus cursos. Desenvolvido pela Cargill para contribuir com o protagonismo social dos jovens de 16 a 24 anos do município de Castro (PR) e região, o Programa Geração Futuro atua por meio dos pilares de cidadania, qualificação profissional e empreendedorismo.Página 5Influência do La NiñaO verão começou às 14h28 de quinta-feira (21) e promete ser de temperaturas acima da média, com chuva moderada. Os meteorologistas do Simepar explicam que a estação será marcada pela influência do La Niña, fenômeno meteorológico que se forma nas águas do oceano pacífico e influencia a circulação atmosférica em todo o mundo.Página 4Internet gratuita, interligação dos serviços públicos, wi-fi em vários pontos da cidade e segurança por meio de câmeras é o cenário virtual que o município ganhou, neste final de 2017, com o projeto “Carambeí Digital”. O projeto iniciou com o sinal de internet gratuita na Praça Cívica e logo após no Terminal Rodoviário, seguido com a instalação de hotspots em vários locais.Página 3Duplicação totalO deputado estadual Marcio Pauliki irá lutar pela duplicação completa da BR-376 – a Rodovia do Café – entre Apucarana e Ponta Grossa. Dos quase 250 quilômetros do trecho que está em obras pela concessionária Rodonorte, não está prevista a duplicação em 70 quilômetros conforme foi comunicado em encontro nesta semana com a equipe técnica da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.Página 3Iniciando o segundo turno da Superliga, o PG Caramuru fez seu último jogo em 2017 fora de casa. Na quinta-feira (22), o alvinegro enfrentou o Vôlei Renata, no Ginásio Taquaral, em Campinas.Página 4Piraí do SulPágina 7AbandonadoPágina 7Página 7Página 7Página 7