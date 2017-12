Edição 3113

Santuário integra Rota do Rosário

Bispo Dom Sérgio conduziu a missa campal ao lado de dom antônioUma multidão de fiéis, de todas as partes do país, marcou presença na Festa de Nossa Senhora das Brotas que neste ano foi celebrada na quarta-feira (27). A religiosidade voltou a ser a tônica da celebração que comemorou, pela 137ª vez consecutiva, o aniversário da padroeira de Piraí do Sul, com um ingrediente a mais nesse ano: a festa foi inserida na Rota do Rosário, projeto que vem sendo trabalhado há anos no Paraná e busca alavancar o turismo religioso e sustentável dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, colocando Piraí do Sul em um cenário de destaque. A chuva acabou atrapalhando um pouco a Festa de Nossa Senhora das Brotas, mas segundo a organização, estima-se que 20 mil pessoas tenham passado pelo bosque durante o dia, com menos público pela manhã, e maior após o almoço quando o tempo ruim acabou dando uma trégua. "O público da procissão também acabou sendo menor, mas, mesmo assim, devido a área coberta, foi possível que os devotos acompanhassem a missa campal", destacou.Página 5Agora é leiSe para confirmar Castro como a Capital Nacional do Leite ainda necessitava da sanção da presidência da República, agora pode-se comemorar. Foi publicado no dia 27 e sancionado pelo presidente Michel Temer a Lei nº 13.584, de 26 de dezembro de 2017, que confere ao município o tão aguardado título.Página 7Página 3EntrevistaPágina 4Além de dois feridos, a transferência de dez presos. Esse foi o saldo final das 20 horas de rebelião na Cadeia Pública de Castro. O único refém que se encontrava em poder dos presos rebelados, acabou liberado e apresentava escoriações. De imediato foi levado por uma ambulância do Siate para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA de Castro para exames médicos. Junto com o refém, um 'preso de confiança' também seguiu para a UPA.Página 9Lotéricas fecham sábado Às 14 horasA Mega da Virada de 2017 já entrou para a história das loterias no Brasil. Até o momento, a estimativa é que o último sorteio do ano pague R$ 280 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.000, que será realizado na noite do dia 31 de dezembro.Página 6No ParanáPágina 6Em ArapotiUm 'presentaço' de aniversário. Foi o que Arapoti ganhou na data em que o município completou 62 anos de emancipação, com a inauguração da nova Escola Municipal Clotário Portugal, no Jardim Aratinga. Ela foi construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de R$ 3,3 milhões.Página 3Miguel foi disparado o nome mais registrado pela população paranaense no ano de 2017. Com uma diferença de 283 registros, o nome de origem hebraica está no topo da lista dos mais registrados no Estado do Paraná, dando nome a 2.608 recém-nascidos no Estado neste ano.Página 5Página 7Página 5Página 9Página 9