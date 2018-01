Edição 3114

O que as cartas dizem para 2018

Carro sairá hoje

Caravana de Reis

Passeios em Vila Velha

Alegra é apontada como modelo

Após ejetado de ônibus passageiro é prensado

Presidente de Câmara vai buscar a Justiça

Cida diz que Paraná é referência nacional

Sandro Alex anuncia cooperação entre hospitais

Assalto termina em morte

Morre após briga com irmãos menores

Dono de Ferro Velho é preso em Castro

Médico baleado em Jaguariaíva continua na UTI

"Lula não será preso"Em ano de Copa de Copa do Mundo e eleições, o que o brasileiro mais almeja pode bater na trave. A reportagem do Página Um foi até a casa da cartomante Emilene Oliveira, na semana que encerrou 2017, e o que ela previu para 2018, em seu baralho cigano, foi um ano de contrastes, com turbulências no início, e um horizonte à vista, mas não em todos os setores.Para a cidade de Castro, o ano começa com muita coisa amarrada, que vai se desenrolando aos poucos. Destaque para uma mulher que conseguirá fazer bem-feitorias, aparecerá merecedora. Quanto ao presidente Lula, garante que não sairá candidato, assim como o Brasil não levará a Copa do Mundo. Leia também o que ela previu sobre Beto Richa, Sandro Alex, Márcio Pauliki, Plauto Miró e outros.Página 5Hoje (5) será conhecido o ganhador do automóvel Chevrolet Onix Joy 1.0, da promoção “Sonhos de Natal – Girou, Ligou, Ganhou!”, em jantar de premiação para 300 pessoas, na Filetto Eventos. 78 felizardos foram sorteados na primeira etapa.Página 5Uma tradição centenária se repete em Castro. É a Caravana de Reis, onde personagens centrais desse cortejo são representados pelos ‘Três Reis Magos: Jamil Prestes Santos (Gaspar), Marcos René Marques (Baltazar), e Jauri Matoski (Melchior).Página 5No mês de janeiro, o Parque Estadual de Vila Velha estará oferecendo cinco datas para passeios especiais, com limite de participantes e, por isso, a necessidade de agendamento prévio. Cada atividade terá um valor a ser cobrado.Página 4'Sustentabilidade'Com cerca de mil integrantes, a fabricante de carnes suínas Alegra vem se mostrando como referência na adoção da sustentabilidade em sua gestão. A cooperativa foi apontada pela Bússola da Sustentabilidade, estudo desenvolvido pelo Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) que mensura a sustentabilidade nas indústrias, como exemplo nas práticas de gestão social, ambiental, financeira e de segurança do trabalho no Paraná.Página 4Viagem com romeirosAntônio de Rocha Moura, de 69 anos, motorista auxiliar de um ônibus de turismo de Castro, morreu em acidente registrado na quarta-feira (3), no quilômetro 74 da rodovia PR-151, em Arapoti. O ônibus retornava de uma viagem a Aparecida do Norte, depois de deixar um grupo de romeiros em Ventania, e seguia para o pátio da empresa.Página 9CarambeíA Justiça será o caminho que o presidente da Câmara Municipal de Carambeí, vereador Diego Macedo (PSD), irá tomar diante das acusações feitas a sua pessoa por Gleydson Carlos, que assina a coluna ‘Cafezinho’, em um jornal de Carambeí. Em trechos da coluna, Gleydson afirma que a filha do vereador - segundo vereadores, os quais não descreveu os nomes – “não estaria em uma lista com as iniciais das crianças que aguardam por vagas em creches, como determina a legislação municipal".Página 3EntrevistaEm entrevista especial, a vice-governadora Cida Borghetti (Progressistas) faz um balanço de 2017 e fala sobre o cenário para 2018, quando deve disputar o Governo do Estado.Página 3CirurgiasO Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU) vai atender em cooperação com o Hospital da Criança de Ponta Grossa, através da realização de cirurgias pediátricas desde recém-nascidos até crianças de 14 anos. O atendimento será possível com a inauguração de uma nova ala de cirurgia pediátrica no HU, com capacidade para realizar cerca de 60 cirurgias por mês. O anúncio da significativa melhoria para a área da saúde de Ponta Grossa e dos Campos Gerais foi feito nesta quinta-feira (04) pelo deputado federal Sandro Alex (PSD).Página 3Piraí do SulRoubo a mão armada, terminou com a morte de um assaltante em Piraí do Sul, na tarde de quinta-feira (4). Alesson de Oliveira Silva, de 23 anos, morreu baleado em confronto com policiais militares.Página 9Piraí do SulPágina 9Carro roubadoPágina 9SegurançaPágina 9