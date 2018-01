Edição 3115

Polícia caça quadrilha que 'provocou terror'

'Sonhos de Natal' premia consumidor

HU ganha ala especializada em pediatria

Carnaval de Tibagi mobiliza servidores

Procon alerta para preços altos no material escolar

Prefeito Rildo transmite cargo à Helynez

Caravana de Reis cumpre tradição

Novo convênio permitirá radares

PM identifica autores de crime

'Dinamite' mobiliza polícias em Telêmaco

Comércio local recebe inovação em cobranças

Osmar Blum traça metas para 2018

Iniciativa leva sinal gratuito a bairros de Carambeí

PG Caramuru vence dois jogos-treinos

Madrugada de guerra em Piraí do SulDois dias após uma ação cinematográfica em Piraí do Sul, a polícia ainda busca pistas para tentar localizar a quadrilha que atacou e roubou uma cooperativa de crédito na cidade. Na madrugada de quarta-feira (10), por volta das 4 horas, pelo menos 15 pessoas fortemente armadas com fuzis e metralhadoras invadiram a agência do Sicredi, na área central. Até o fechamento dessa edição, ainda não se sabia o total de dinheiro levado pela quadrilha.Página 9Carro zero kmForam quase 200 mil cupons, para se chegar ao grande felizardo que levou para casa o automóvel Chevrolet Onix Joy 1.0, da promoção 'Sonhos de Natal - Girou, Ligou, Ganhou!', da AceCastro, com apoio do SindiCastro. Wesley Souza da Silva, que concorreu ao prêmio com três cupons, foi sorteado com o carro zero quilômetro. A entrega do automóvel foi realizada na sexta-feira (5), durante jantar festivo.Página 7Em Ponta GrossaPágina 3No Teatro InáliaPreparativos para o Carnaval 2018 de Tibagi seguem a todo vapor, no ritmo acelerado das baterias da melhor festa do interior do Paraná, que acontece de 9 a 13 de fevereiro e traz o tema carnaval cigano “Optcha! Tibagi tem alma cigana, roda baiana e tem samba no pé”. Nesta quarta-feira (10) uma reunião para definir as equipes de trabalho foi realizada no Teatro Tia Inália sob a orientação da Comissão do Carnaval, que vem organizando o evento desde o ano passado.Página 4Página 5Até 30 de Janeiro Tibagi tem novo comandoRildo Leonardi realizou na tarde de quarta-feira (10) a transmissão de cargo para a vice-prefeita Helynez Santos Ribas. O prefeito deverá se ausentar até 30 de janeiro, enquanto isso, sua vice assume as funções do executivo e administra a cidade por 20 dias. Nos discursos antes da transmissão, Rildo e Hely foram unânimes em garantir unidade na forma como direcionar os trabalhos da PrefeituraPágina 3Em CastroA história biblica e milenar dos Três Reis Magos, foi mais uma vez contada e encenada em Castro, cumprindo uma tradição centenária. Entre os dias 5 e 6, residências, asilo e até igrejas receberam a caravana conduzida por Gaspar (Jamil Prestes Santos), Baltasar (Rene Marques) e Melchior (Jauri Matoski).Página 4Em CastroAtravés de um novo convênio envolvendo municípios e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que deverá ser firmado até 31 de julho deste ano, cidades como Castro poderão implantar radares móveis e lombadas eletrônicas, em toda a sua circunscrição. Por enquanto, o que vigora em 41 municípios paranaenses é um outro convênio, mais antigo, de classificação 12, restrito no tocante a fiscalização eletrônica.Página 5Dois jovens de 20 anos, moradores de Arapoti, foram identificados pela polícia civil de Jaguaraiaíva como os autores dos disparos de arma de fogo contra o médico José Carlos Nisgoski, no dia 3 de janeiro. O crime aconteceu durante uma tentativa de assalto.Página 9Duas dinamites encontradas em frente a um supermercado de Telêmaco Borba, movimentou a polícia, e a área na região central na rua Santos Dumont precisou ser isolada, para garantir a segurança no entorno, pedestres e motoristas. O caso foi registrado na terça-feira (9).Página 9Inaugura em Castro neste sábado (13), a empresa Qualify Assessoria e Cobrança. O empreendimento pretende atender as demandas de recuperação de ativos de Castro e região. Os interessados em conhecer os serviços, estão convidados para o coquetel de inauguração.Página 5Página 3Página 5Página 4