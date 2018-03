Edição 3124

Número de acidentes de trânsito 'cai no PR'

Vila São José é campeã do carnaval

Tibagi receberá R$ 1,5 mi para pavimentação

Bispo Dom Sérgio abriu a Campanha da Fraternidade

PMS fazem surpresa a pequeno David

'Peruzinho' é morto com cinco tiros

Concurso Rainha da 10ª Festa do Peão de Boiadeiro tem finalistas

Estudantes retornam

Carnês do IPTU já estão disponíveis

Blum assina contrato para construção de 154 casas

Pauliki conquista Centro de Triagem em Ponta Grossa

Período de CarnavalO número de acidentes, mortos e feridos caiu durante a Operação Carnaval desencadeada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nos mais de 12,8 mil km de rodovias estaduais durante as festividades do feriado prolongado. As ações preventivas foram intensificadas pelos policiais militares em todo o Paraná e iniciaram-se na tarde de sexta-feira (09/02), sendo encerradas às 12 horas desta quarta-feira (14/02). As equipes combateram o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e demais infrações, principalmente no Litoral do estado.Página 7No Corso,'Papa Lama' venceu pela oitava vez em TibagiA 108ª edição do Carnaval de Tibagi, teve seu ponto alto na noite deste domingo (11), com o Desfile de Rua, que trouxe as quatro escolas de samba da cidade (18 de Março, Vila São José, Unidos do Nequinho e Renascer da Municipal) e a premiação da melhor agremiação, num espetáculo de cor e luz, que vai entrar para história da festa. Vila São José foi consagrada a grande campeã. Já no desfile do Corso, o grande vencedor foi a bloco 'Papa Lama', pela oitava vez consecutiva.Página 4Através de PlautoUma das principais vias que corta o perímetro urbano de Tibagi, a rua Ernesto Kugler, irá receber nova pavimentação. O anúncio foi feito pelo deputado Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) no domingo (11), momentos antes da abertura do desfile das Escolas de Samba da cidade.Página 3Em Ponta ProssaNa manhã de quarta-feira (14), em Ponta Grossa, dom Sérgio Artur Braschi, bispo diocesano, fez a abertura oficial da Campanha da Fraternidade deste ano. No mesmo dia, em Castro, a paróquia São Judas Tadeu, na vila Santa Cruz, também participou do lançamento do projeto que abrange todo o território brasileiro, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. A solenidade de abertura também marcou o início do tempo quaresmal com a missa das Cinzas.Página 5Garoto ganhou visita e farda militarAo completar cinco anos, o pequeno David, morador de Telêmaco Borba, foi surpreendido em sua festa de aniversário com a presença de uma equipe da Polícia Militar. O convite para a festa já havia feito através de um pedido encaminhado ao Copom. Conforme seus pais, o pequeno David é um admirador da polícia e por diversas vezes já teria pedido ao pai para que parasse o veículo da família, só para cumprimentar policiais em patrulhamento. Na terça-feira (13), uma equipe da polícia militar realizou o sonho do garoto.Página 7Em Piraí do SulJosielson dos Anjos Roberto, de 21 anos de idade, conhecido como 'Peruzinho', com passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi morto com cinco tiros na porta de casa. O crime aconteceu na quarta-feira (14), na rua Setembrino Carneiro, no Jardim Benevuto Antunes Dalcol, em Piraí do Sul.Página 7Em SengésApós cinco anos desde a sua última edição, Sengés retoma o concurso Rainha da Festa do Peão de Boiadeiro, que acontece no sábado (24). Serão oito candidatas que desfilarão graça, beleza e desenvoltura, para um público aproximado de 700 pessoas, no Pesqueiro Bela Vista. Para se chegar às finalistas, 13 jovens passaram por uma pré-seleção aos olhares de familiares das candidatas e uma comissão julgadora formada por empresários, um médico, e a última rainha eleita em 2012, Keila Perotto.Página 5Rede EstadualNa segunda-feira (19), as escolas estaduais de Castro voltam às aulas. No Colégio Padre Nicolau Baltasar, na vila Santa Cruz, mais de 500 estudantes estarão de volta. No estado, são mais de um milhão de alunos que iniciam o ano letivo de 2018.Página 5PalmeiraJá estão disponíveis para impressão e retirada, desde a manhã de quinta-feira (15), os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018. Esse ano o serviço não contará com entrega a domicílio.Página 3O prefeito Osmar Blum (PSD) assinou, na quinta-feira (8), o contrato que dá início a construção de 154 moradias do programa social Minha Casa Minha Vida. As unidades serão edificadas no Jardim Eldorado, Novo Horizonte e Cidade Nova sendo destinadas as famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil reais, que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades.Página 3PolíticaPágina 3