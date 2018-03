Edição 3125 Versão Online

Morre de forma banal

Após discussão, leva tiro no pescoçoPolícia Civil de Castro segue à procura dos autores da morte de André da Silva, de 19 anos, baleado no Jardim Alvorada, no domingo (18). O rapaz foi alvejado enquanto conversava com amigos na rua, por volta das 19h45. Mesmo ferido, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu a caminhado. Testemunhas teriam visto os atiradores dentro de um Gol prata. O veículo parou perto do jovem e do grupo de amigos com quem ele estava, e duas pessoas passaram a atirar. André foi atingido no pescoço, já as outras pessoas não sofreram ferimentos. Na tarde de segunda-feira (19), em conversa por telefone com Victor Loureiro, o titular da 43ª DRP disse que a polícia civil segue em diligências na tentativa de prender o autor, ou autores dos disparos. O delegado também falou sobre a possível motivação do crime.Página 7A frota da prefeitura de Castro, hoje composta de 25 caminhões, 20 máquinas, entre patrolas, retroescavadeiras e escavadeira hidráulica, será incorporada com outros cinco caminhões caçamba, num investimento avaliado em R$ 1,5 milhão, atendendo a um pedido da bancada dos vereadores do Democratas (DEM) ao deputado Plauto Miró Guimarães Filho, através da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano. Assinatura para este novo convênio foi celebrada em uma rápida solenidade na Câmara Municipal de Castro.Página 3O Ministério do Turismo atualizou na última semana a categorização dos municípios que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Palmeira apresentou evolução e passou do nível D para o C. Castro e Jaguariaíva também evoluiram, já Arapoti caiu. Esta categorização considera o número de empreendimentos e empregos formais no setor de hospedagem e no fluxo de visitantes. Esse instrumento é importante para acompanhar o desempenho da economia do turismo de cada município município.Página 4A defesa dos trabalhadores rurais e contra a reforma previdenciária, proposta pelo governo Temer, foi o principal motivo que reuniu na segunda-feira (19), cerca de 100 integrantes do Movimento Sem Terra, na praça Teotônio Marcondes - conhecida como ‘Praça do Cavalo’, em Castro. No período da manhã, manifestantes ocuparam a principal avenida de Castro - Dr. Jorge Xavier da Silva - e depois voltaram a se concentrar na praça próxima a rodoviária.Página 5Em duelo paranaense de cinco sets na Arena Multiuso, o Ponta Grossa Caramuru ficou perto da primeira vitória em casa nesta Superliga CIMED. O alvinegro não conseguiu parar o Copel Telecom/Maringá Vôlei, que venceu a partida por 3 sets a 2 no sábado (17), pela 6ª rodada da competição nacional.Página 5No Jardim BraunaO prefeito Nelson ‘Pezinho’, de Sengés, autorizou a abertura do edital de licitação para a instalação de uma rede de galerias de águas pluviais em Jardim Brauna. A obra atinge 754 metros de extensão, abrangendo as ruas Das Camélias, Ipê, Flor de Maio e Margarida. O processo é necessário para que ocorra um trabalho de pavimentação e inserção de sarjetas, melhorando o tráfego de veículos e auxiliando o escoamento de água no local.Página 4Vítima de assalto em Castro, rapaz de 23 anos foi ferido com dois golpes de faca na altura da barriga. De acordo com boletim policial, o assalto foi praticado na rua Coronel Jorge Marcondes, Vila Rio Branco, na noite de domingo (18).Página 7Página 5Página 5Página 4Página 7