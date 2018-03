Edição 3126

Lançada construção das 154 casas

5° Esquadrão comemora 'Tomada de Monte Castelo'

Família e amigos se despedem

Caramuru vence Corinthians

PIB de Palmeira ultrapassa R$ 1 bi

Missionário Arruda percorre Campos Gerais

Secretário explica fechamento

Polícia Federal deflagra 'Operação Integração'

Caetano Mendes ganha nova viatura para PM

Estudante leva facadas no retorno de faculdade

Ano letivo iniciou com entrega de kits

Caminhão invade canteiro da PR-151 em Piraí do Sul

Prefeitura, Caixa e Cohapar, em CarambeíO presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, prefeito Osmar Blum (PSD), vice-prefeito Leon Larocca (PV) e o superintendente da Caixa Econômica Federal/Regional Ponta Grossa, Adriano Rezende, oficializaram nesta quinta-feira (22), no Centro de Convivência do Idoso (CCI), o lançamento da construção de 154 moradias do programa social Minha Casa Minha Vida, em Carambeí. As casas serão edificadas no Jardim Eldorado, Novo Horizonte e Cidade Nova, com previsão de entrega da primeira unidade dentro de doze meses. O ato contou com as presenças do deputado federal Sandro Alex (PSD), do deputado estadual Pedro Lupion Neto (DEM), do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, na ocasião representando o deputado Plauto Miró Guimarães Filho, além de secretários municipais, vereadores e comunidade.Página 373° AniversárioO 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizou na Praça Duque de Caxias, sob o comando do major Miguel Medeiros Vianna, solenidade militar comemorativa ao 73º aniversário da Tomada de Monte Castelo, pela Força Expedicionária Brasileira (FEB).A data, 21 de fevereiro, celebra uma das maiores conquistas da FEB em solo italiano, durante a 2ª Guerra Mundial.Página 5Adeus a Pedro SantiagoFoi sepultado na tarde de quarta-feira (21) no Cemitério Frei Mathias, aos 82 anos, o ex-vereador de dois mandatos (1993 / 1996 e 1997 / 2000), Pedro Santiago da Silva. Combativo, Santiago era aquele político sempre bem informado, que não media esforços para ajudar o próximo, brincalhão, nunca mal humorado.Página 5Pela Superliga de VôleiSeguindo com o bom desempenho fora de casa, o Ponta Grossa Caramuru venceu o Corinthians-Guarulhos por 3 sets a 1 no Ginásio Ponte Grande. Com parciais de 20-25, 27-25, 22-25, 23-25, o alvinegro paranaense conquistou a quarta vitória longe da Arena Multiuso, nesta temporada. Com a vitória, o representante dos Campos Gerais no Paraná subiu uma posição na tabela da Superliga de Vôlei.Página 5Pela primeira vezPela primeira vez na história o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Palmeira ultrapassou o R$ 1 bilhão. Comparado com o valor alcançado há 10 anos, mais que triplicou, saltando de R$ 341,4 milhões em 2006, para R$ 1,028 bilhão em 2015.Consequentemente, a renda per capita dos moradores do município também aumentou significativamente, atingindo a marca de R$ 30,4 mil.Página 4Ao lado de Aline SleutjesO deputado estadual Missionário Ricardo Arruda, liderança cristã que representa a defesa constante da família, estará visitando alguns municípios dos Campos Gerais, para anunciar e entregar emendas e indicações conquistadas através de sua atuação na Assembleia Legislativa do Paraná (ALE-PR). A ex-vereadora Aline Sleutjes, atual chefe de Gabinete do parlamentar, e potencial candidata à deputada federal, estará o acompanhando.Página 3Parte de moradores do alto da rua XV de Novembro, vila Paraná, usuários da Unidade de Saúde Jorge Elizário Miguel, em Piraí do Sul, fizeram manifesto na quarta-feira (21), para protestar contra o fechamento da UBS. Ao Página Um, secretário de Saúde de Piraí do Sul, Júlio Cezar Sandrini, explicou as razões.Página 5Em quatro estadosPágina 7Em TibagiPágina 4Piraí do SulPágina 7Em SengésPágina 4Página 7