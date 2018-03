Edição 3127

Crimes mobilizam polícia

Mortes em CastroFinal de semana em Castro foi bastante violento, com duas mortes registradas no sábado (24). Rosni Marcos Mendes, de 21 anos, foi encontrado já sem vida com facadas no abdômen e nas costas. Na mesma madrugada, Dionathan Francisco de Froes, de 25 anos, morreu assassinado na saída de uma casa noturna. Ainda na manhã de segunda-feira (26), os inquéritos que apuravam os dois homicídios estavam sendo concluídos e seriam encaminhados ao Ministério Público Estadual.Possíveis atos de improbidade na PrefeituraEm 12 de maio de 2017 foi divulgado o Relatório de Gestão Fiscal no Diário Oficial Eletrônico do município, onde ficou demonstrado o percentual extrapolado de Gasto com Pessoal da prefeitura (folha de pagamento) durante o 1º quadrimestre de 2017. O Observatório de Castro protocolou, dia 17 de maio de 2017, noticia de fato no Ministério Público solicitando providências quanto ao fato e em 30 de janeiro deste ano, o mesmo Observatório recebeu ofício expedido pelo MP-PR informando a instauração de Inquérito Civil.Na PR-151, por quase duas horasUma fila de quatro quilômetros de veículos se formou na tarde de segunda-feira (26), na rodovia PR-151, entre Piraí do Sul e Jaguariaíva. O motivo foi o protesto de moradores que fecharam a pista na altura do quilômetro 246, por volta das 13h30. Produtores rurais e moradores da região, protestavam pedindo a construção de um retorno neste trecho.Ana Belle Otto foi escolhida no sábado (24), como Rainha da 10º Festa do Peão de Boiadeiro de Sengés. Anelise Lopes e Amanda Mello, foram eleitas princesas.contrato de pedágio com a econorteNa terça feira (27), as bancadas do PSD e PSC apresentaram juntas, três requerimentos relacionados às investigações da 48º fase da Lava Jato, que tem foco nas concessões de pedágio do Paraná. Eles pedem a extinção do contrato com a Econorte.Valores de pedágioO deputado estadual Pauliki, membro da Frente Parlamentar Contra a Prorrogação dos Contratos de Pedágio no Paraná, quer a readequação de valores das tarifas de pedágio de forma imediata. O parlamentar irá protocolar ofício junto ao Ministério Público Federal (MPF), solicitando medida cautelar para que os valores das tarifas sejam reduzidos.No tie-breakO Ponta Grossa Caramuru ficou perto de conquistar sua segunda vitória consecutiva na Superliga CIMED. Em duelo equilibrado contra o Lebes/Canoas no Ginásio La Salle, perdeu no sábado (24) no tie-break.Recursos própriosPrefeito Edir Havrechaki anuncia a construção de uma ciclovia. A obra custará perto de R$ 400 mil, com recursos próprios do município, e será iniciada já na próxima segunda-feira (5) por equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura. O prazo para a sua conclusão é de seis meses.CarambeíEm decisão publicada no Diário Oficial do TCE-PR de 26/01/2018, através do despacho 88/18, o TCE-PR decidiu pelo não recebimento da representação feita pelos vereadores Jeverson Gomes da Silva e Paulo Sergio Valenga.Operário Ferroviário bateu a Portuguesa Londrinense, na tarde de domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. O jogo aconteceu no Germano Krüger e terminou 4 a 0. Com o resultado, o alvinegro assume a liderança da competição, com 12 pontos. Com o domínio da partida, o Fantasma abriu o placar aos 14 minutos, quando Danilo Báia cobrou escanteio e Schumacher balançou as redes.A partir da segunda de março, deve começar o curso de Fundamentos de Mecânica Automotiva que terá 100 horas de duração e ainda Fundamentos Básicos da Montagem e Reparação de Computadores, com 120 horas, com 15 vagas para cada.