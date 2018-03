Edição 3128-A

Preso PM acusado de tortura

Lorena Tullio disputa Miss Plus Size Brasil

Praça de guerra em Palmeira

Motorista fica preso as ferragens

Preso passa mal e morre na UPA

Lançado projeto 'Escola da Inteligência'

Reciclagem foi tema central de desfile cívico em Sengés

Comitiva de Tibagi traz emendas

Deputado Pauliki celebra R$ 13,5 mi

PG Caramuru pega JF Vôlei em casa

Justiça bloqueia bens de 12 servidores municipais

ExpoFrísia espera 8 mil pessoas a partir de 26 de Abril

Ex-deputado Carli Filho recorrerá em liberdade

'Operação Khao' foi defladrada pelo gaecoIntegrantes do Gaeco - Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado -, prenderam na quinta-feira (1º), policial militar de Castro, apontado como suspeito na tortura de um adolescente. A prisão em flagrante foi motivada por posse ilegal de munição de uso restrito, sendo o policial levado à delegacia de polícia de Castro. Conforme o delegado Victor Loureiro, depois de lavrado o flagrante, o pm foi encaminhado ão 1º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Grossa, onde se encontra detido. O delegado, em conversa por telefone, descartou a prisão de um segundo policial militar neste mesmo caso. Imagens da sessão de tortura praticadas pelo policial preso, teriam sido encaminhadas ao Ministério Público Estadual.Página 7Página 8Gangue da dinamite volta a agirA cidade de Palmeira viveu uma madrugada de terror com a explosão de caixas eletrônicos de três agências bancárias – Caixa, Itaú e Bradesco –, todas localizadas na Rua Conceição, a principal do comércio da cidade. Ainda pela manhã, uma força tarefa envolvendo helicóptero, e esquadrão antibombas, buscava explosivos deixados pelos assaltantes.Página 7Colisão entre três caminhõesAté o final da tarde de quinta-feira (1º), uma das faixas da rodovia BR-376 em Ponta Grossa, continuava interditada. A paralisação do tráfego nessa região, foi em função do acidente entre três caminhões, que resultou em um caminhoneiro ferido. A batida aconteceu próximo ao Viaduto Santa Terezinha. Por volta das 13h30, o trânsito estava lento na região porque um dos veículos derrubou a carga de óleo vegetal na pista.Página 7Silas Felix DoinO ex-lutador de boxe e comerciante, castrense Silas Felix Doin morreu na sexta-feira (2). Preso na cadeia pública de Castro desde o início deste ano, Silas passou mal pela manhã e foi levado com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Atendido pela equipe de plantão, foi submetido a técnicas de ressucitação, mas sem sucesso, veio a óbito.Página 7Um projeto lançado pela Escola Evangélica da Castrolanda vai envolver além de alunos e professores, também os pais dos estudantes. Esta nova ferramenta chamada de ‘Escola da Inteligência' foi trazida para Castro pela professora Eluzanara Carneiro Lopes,que junto com outras colegas coordena o projeto lançado em um congresso.Página 584 Anos com festaO município de Sengés comemorou na quinta-feira (1º) 84 anos de emancipação política, com uma grande festa preparada pela prefeitura para todas às famílias da cidade. A atividade central foi o desfile cívico, que neste ano trouxe a importância da reciclagem para a preservação do meio ambiente. Além das autoridades estaduais e locais, a presença em massa da população se confirmou. O prefeito Nelson ‘Pezinho’ disse que "o evento engrandece toda a história da região, além de conscientizar nossa população sobre a importância do meio ambiente”, lembrou.Página 4Visita a BrasíliaTibagi receberá mais investimentos importantes nos próximos meses, resultado da visita que o prefeito Rildo Leonardi, a vice-prefeita Helynez Ribas, o secretário de Finanças, Erli Prestes, e a vereadora Cecília Pavesi fizeram à Brasília, no início desta semana. O grupo visitou gabinetes de deputados paranaenses e ministérios como o do Turismo e da Saúde, onde se encontraram com os ministros Marx Beltrão e Ricardo Barros. Na bagagem, trazem algumas emendas e conquistas.Página 5Para APAESPágina 3EsportePágina 5Página 4Página 5Página 3