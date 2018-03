Edição 3129 Versão Online

Gerente da BRF de Carambeí é preso

Mandados também foram cumpridos em Carambeí, Castro, Palmeira, Ipiranga, Piraí e Ponta grossaA ação desencadeada pela Polícia Federal na chamada ‘Operação Trapaça’, na segunda-feira (5), envolveu quatro unidades da BRF, uma delas com sede em Carambeí, que produz frango. O gerente de Agropecuária da Brasil Foods (BRF) em Carambeí, Décio Luiz Goldini, foi preso pela Polícia Federal na 3ª fase da Operação Carne Fraca. Ele teve a prisão temporária decretada pela 1ª Vara da Justiça Federal de Ponta Grossa, por suspeito de envolvimento em um esquema de ocultação de salmonela na carne de frangos. Além de Décio, dez pessoas foram conduzidas pelos policiais para depoimento e houve buscas e apreensões em onze endereços nos Campos Gerais.Página 7Câmara da Mulher Empreendedora de CastroQuinta-feira (8) será uma data especial para a empresária Mariléia Reinert Nava, que receberá o Prêmio Destaque 2017, oferecido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro, justamente no Dia Internacional da Mulher. A cerimônia que outorga o prêmio pela décima primeira vez na cidade acontece em concorrido jantar no Borgen Hotel, na Castrolanda. São esperados para essa noite de gala representantes da Fecomércio, Sebrae, Sindicastro, Acecastro, além de autoridade municipal e associadas.Página 5Em torna de R$ 360 MIL cada máquinaAtendendo a um pedido do governo municipal, através do secretário Ronald Cardoso, da pasta do Interior, o deputado federal Sandro Alex (PSD) entregou à cidade de Castro uma escavadeira hidráulica orçada em aproximadamente R$ 360 mil, através de recursos oriundos de emenda de bancada federal no Congresso. Além de Castro, a cidade de Irati também foi contemplada através do deputado com uma máquina semelhante, ambas entregues nessa segunda-feira (5).Página 3Começando atrás no placar, o Ponta Grossa Caramuru virou a partida contra o JF Vôlei e conquistou sua primeira vitória na Arena Multiuso nesta Superliga CIMED. Neste sábado (3), o alvinegro venceu o duelo válido pela 9ª rodada do returno por 3 sets a 1, com parciais de 27-29, 25-19, 25-19, 26-24. O Ponta Grossa Caramuru ainda tem mais dois duelos até o fim da primeira fase da Superliga CIMED, jogando na Arena Multiuso.Página 5Até a tarde de segunda-feira (5), mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizavam buscas de homem que teria se afogado no rio Pitangui, em Carambeí. O pescador Valdemir Tartas, de 43 anos, estaria em um barco junto com outra pessoa, quando a embarcação acabou virando.Página 7O Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho do Paraná, está implementando um novo projeto de fiscalização para frigoríficos. A primeira ação fiscal do projeto foi realizada em um frigorífico de abate de aves, em Carambeí.Página 4Página 3Moacyr responderáO Ministério Público, comarca de Castro, atendeu Notícia de Fato do Observatório de Castro e instaurou inquérito para apurar possível ato de improbidade do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior, em contratação de empresa de segurança. A empresa em questão seria de uma servidora municipal, esposa de um comissionado da Prefeitura de Castro.Página 5CarambeíA primeira Copa do Mundo Carambeí de Futebol Sete, para adultos, iniciou no domingo (4) trazendo a comunidade em peso. O campeonato, que acontece na Praça Cívica, é dividido em oito chaves com quatro equipes.Página 5Em TibagiComeçou na segunda-feira (05) a distribuição dos carnês para pagamento do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU). Os contribuintes que não possuem débitos de anos anteriores podem se beneficiar com o desconto de 20% até o dia 10 de abril.Página 5Na área de sementesPágina 4Página 7