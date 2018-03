Edição 3130

Megaoperação fecha revendas de gás em Castro

Vídeo de nudez rende CEI a vereador

Em Brasília, 'Pezinho' buscou recursos

Páscoa deve aumentar vendas em 3,5%

Shows marcaram Sengés

Atenção especial no Dia da Mulher

Agências trabalham precariamente

PM descobre mulher em cárcere privado

Rainha do Rodeio será escolhida neste sábado

Denúncia partiu do sinegasDenúncias do Sindicato das Empresas de Atacado e Varejo de Gás Liquefeito de Petróleo (Sinegas), levaram para a delegacia de Castro, quatro pessoas suspeitas na revenda de gás clandestino e 286 botijões foram apreendidos. A prisão fez parte de uma megaoperação da polícia civil que começou nas primeiras horas de quarta-feira (7) e só terminou quase ao final do dia. De acordo com a polícia, os suspeitos eram donos de distribuidoras de gás clandestinas que operavam sem ter autorização da Agência Nacional de Petróleo - ANP.Página 7'Que tiro foi esse, pá'A Câmara Municipal de Carambeí aprovou na terça-feira (6), por unanimidade, a criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), para apurar o caso em que o vereador Emerson Plovas Bueno, conhecido como Sheik, é apontado como o autor da postagem de um vídeo de nudez em um grupo de watsapp. A imagem que levou a toda essa polêmica, mostra parte de um corpo que parecia ser feminino e na sequência uma genitália masculina, trazendo o audio de alguém dizendo “que tiro foi esse, pá”.Página 3Na manhã de terça-feira (06), o prefeito de Sengés (PR), Nelson ‘Pezinho’ (PPS) viajou a Brasília (DF) para tratar de interesses de Sengés. Ele foi recebido por autoridades dos ministérios das Cidades, da Saúde e de Desenvolvimento Social (MDS), na companhia de Sandro Alex.Página 3A Páscoa deve impulsionar as vendas do mês de março, ainda que a comemoração seja em 1º de abril. O produto que detém, tradicionalmente, a maior participação nas vendas do varejo é o chocolate sob diversas formas, sendo a mais popular, o ovo de Páscoa.Página 5De 1º a 4 de março, Sengés viveu um dos maiores eventos de sua história. A 10º Festa do Peão de Boiadeiro fez com que muitos sengeanos realizassem o sonho de assistir a shows de renome, a exemplo de Bruno e Marrone.Página 4Dia Mundial do RimAlém da decoração tradicional que enfeita as vitrines de lojas e departamentos com as cores branco e rosa, a quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, recebeu, também, atenção especial com atividade voltada para as mulheres de todas as idades, em paralelo com o Dia Mundial do Rim, celebrado também no dia 8.Página 5Em PalmeiraUma semana após ser alvo de ladrões fortemente armados, as agências do Itaú e do Bradesco, bem como a Caixa Econômica Federal, localizadas na Rua Conceição, em Palmeira, ainda se ressentem dos danos causados pelas explosões e roubo. No caso do Itaú, a agência vem trabalhando em plano de contingência, pois uma parte do banco está sendo reconstruída.Página 4Policiais militares de Castro resgataram uma moça de 18 anos que vivia em situação degradante por causa do marido. De acordo com a PM, ela era mantida em cárcere privado, proibida de sair e vivia trancada dentro de casa. O caso foi descoberto na manhã de segunda-feira (5), na rua Alziro Machado Martins, no Jardim Primavera.Página 7Dentro dos festejos de aniversário de CastroPágina 5