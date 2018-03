Edição 3131

Palmeira registra crime brutal

Letticia é eleita Rainha do Rodeio

Alok retorna a Ponta Grossa no dia 25

Casal é preso por tráfico internacional

Plauto Miró conquista viatura e policiais

Tibagi já comemora 146 anos

Segurança cria grupo de trabalho para agilizar perícia

Caminhoneiro nega autoria do atropelo

Alvinegro fez penúltima partida da temporada

Fantasma segue na liderança com 100%

Com 52 facadasUm crime brutal abalou a cidade de Palmeira na madrugada de segunda-feira (12). Celso Henrique dos Santos, de 18 anos, foi brutalmente assassinado com 52 facadas em ocorrência registrada na área central da cidade, na rua Vicente Machado, por volta das 1h50. De acordo com a polícia militar que esteve no local, testemunhas teriam visto dois homens descendo de um carro e logo após passaram a agredir a vítima. Mesmo com o rapaz caído, os suspeitos passaram a desferir golpes de faca na vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, mas ao chegar ao local o rapaz já estava sem vida. O local do crime foi isolado e uma equipe da polícia militar fez várias diligências na região, mas não conseguiu levantar pistas dos autores do crime.Página 71ª Festa de Peão de Boiadeiro de CastroCom o teatro Bento Mossurunga lotado na noite de sábado (10), foi realizado o concurso Rainha do Rodeio da 1ª Festa de Peão de Boiadeiro de Castro. Treze participantes competiram no concurso que escolheu a rainha, princesas e miss simpatia.Após os desfiles coletivo e individual, o corpo de jurados escolheu Letticia de Oliveira (Rainha), Lytsen Thaniely dos Santos Pedroso (1ª Princesa), Brígida Rafaele Bueno de Oliveira (2ª Princesa) e Hérika Marcela Barbosa (Miss Simpatia).Página 5Após show canceladoA frustração dos fãs que foram ao Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa e não puderam assistir no sábado (10) ao show de Alok, um dos maiores DJS do País, será recompensada pelo artista que retorna ao palco no domingo (25), com show beneficente. Em coletiva à imprensa, Alok disse que fez questão de estar na cidade para se explicar e se desculpar.Página 8Na RegiãoAgentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um verdadeiro arsenal no fim de semana na região. As armas estavam camufladas em aparelhos de TV, no bagageiro de um ônibus que fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. A abordagem foi registrada no domingo (11), na BR-277. Duas pessoas foram presas e com elas localizadas16 pistolas calibre 9 milímetros da marca Bersa, de fabricação argentina, todas com numeração de série raspada.Página 7Para o SocavãoUma equipe da Polícia Militar vai reforçar a segurança de forma permanente no Distrito de Socavão, em Castro. O anúncio foi feito pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e atende a um pedido feito pelo deputado Plauto Miró Guimarães Filho em nome da comunidade. Para que o trabalho seja possível, o governo do Estado destinou uma viatura (pálio adventure) para ser usada exclusivamente no distrito.Página 3Domingo (18), Tibagi completa 146 anos de história, mas as comemorações já iniciaram no sábado (10). Durante uma semana serão entregues obras, amistosos de futebol, além da realização de show com a banda Europa e a tradicional Feira da Lua.Página 4Página 3No Jardim EuropaDepois de sofrer grave acidente, socorrido às pressas e encaminhado ao Hospital Universitário de Ponta Grossa, David Mateus de Oliveira, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo nas primeiras horas de sábado (10), às 00h55. O acidente foi registrado no final da tarde de sexta-feira (9), em Carambeí. O suspeito do atropelamento, nega a autoria.Página 7Ponta Grossa Caramuru sofre derrotaPágina 5Operário vencePágina 4