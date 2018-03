Edição 3132

Celebrações marcam aniversários

Palmeira se torna a capital da cultura com 'II Viva o Folclore'

Juiz Bochenek palestra em Castro

Jovem de 22 anos é morta em motel

Pauliki realiza entrega de equipamentos de raio-x

Deputado Plauto quer explicações da Copel

Sicredi de Tibagi inaugura nova agência

Prefeitura de Sengés convida população para revisão do Plano Diretor

Idoso perde a vida após capotar carro

Mais de 900 pessoas

Ratinho Junior define eixo de seu plano de governo

Comissão da Câmara visita unidades de saúde

Crime de estupro, pai é denunciado pelo MP por abusar de filha

Castro e Tibagi em festaCom diferença de apenas um dia, as cidades centenárias de Tibagi e Castro, celebram a passagem de seus aniversários. Enquanto Tibagi inaugura novas obras, mostrando o crescimento da cidade, Castro prefere apostar em rodeios e shows, capitaneados por Luan Santana, estrela da música sertaneja. Tibagi, também conhecida como a ‘Melhor Cidadezinha do Brasil’, fará 146 anos, enquanto Castro, a ‘Cidade Mãe do Paraná, e agora Capital Nacional do Leite, vai comemorar o seu 314º aniversário.Página 5Nos dias 16, 17 E 18Entre 16 e 18 de março, Palmeira se tornará a capital estadual do folclore, com o II Viva o Folclore na Praça Marechal Floriano Peixoto. De acordo com Durante, captador pela lei Rouanet, a segunda edição do evento colocará Palmeira no âmbito estadual do folclore com apresentações de diferentes grupos e bandas folclóricas da região sul. “Estávamos esperando a liberação por parte do Ministério da Cultura e agora começamos a fase de captação de recursos. Estamos entrando em contato com os grupos empresariais esperando confirmação. As atrações que teremos neste ano dependerão da captação de recursos que nós conseguirmos”.Página 4FiscalizaçãoUm tema que nunca deve sair da moda – A Importância da Fiscalização dos Atos Municipais pela Sociedade -, é o que o juiz federal paranaense, Antonio Cesar Bochenek, irá palestrar nessa terça-feira, às 19h30, na sede da subseção da OAB de Castro. Convidado pelo Observatório de Castro, Bochenek descreverá, por exemplo, como a participação da sociedade pode ser eficaz no controle dos gastos públicos, e como a lei se aplica.Página 5Em JaguariaívaKaonny Queiroz, de 22 anos, moradora de Arapoti, foi morta com um tiro na cabeça no interior de um motel, em Jaguariaíva. O crime foi registrado na quarta-feira (14). Até o momento, uma mulher compareceu na delegacia e outros dois homens envolvidos, continuam foragidos. Funcionários de um motel localizado na margem da rodovia PR-151, encontraram o corpo da jovem no interior de um dos quartos.Página 7Para quatro cidadesO deputado Marcio Pauliki entregou na quarta-feira (14) aparelhos de raio-x completos e de última geração para quatro cidades de sua base. São quase R$ 500 mil conquistados por indicação de Pauliki ao secretário estadual de Saúde, Michele Caputo Neto. As cidades de Ventania, Reserva, Jaguariaíva e Pontal do Paraná foram contempladas com os novos aparelhos de raio-x. ''Os novos aparelhos de raio-x serão essenciais para atender corretamente à população e para fortalecer e melhorar a rede pública de saúde desses municípios”, afirma o deputado Marcio Pauliki.Página 3Devido ao fim de contratoUm pedido de informações assinado pelo deputado Plauto Miró Guimarães Filho foi encaminhado ao diretor-presidente da Copel, Antônio Sérgio de Souza Guetter, solicitando os motivos que levaram a Caixa Econômica Federal a romper o contrato.Página 3Mais modernaA Sicredi Campos Gerais inaugura hoje (16), uma nova agência em Tibagi. O evento está marcado para às 19h30, em frente a nova sede. Após o cerimonial, haverá coquetel e visitação interna. A obra conta com 522 metros quadrados de área construída, incluindo espaço para atendimento.Página 4Página 4Acidente fatalErmenisildo Rufino Restorfe, de 62 anos, morreu depois de perder o controle do veículo e capotar no quilômetro 165 da rodovia que liga Ponta Grossa a Carambeí. O Fiat Siena, que conduzia, teria, ainda, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um caminhão, isso por volta das 9h40 de quarta-feira (14).Página 7Em Assembleias do SicrediA Sicredi realizou, na última semana, assembleias para os associados das agências Centro e Rio Branco, em Castro. Os dois eventos reuniram 783 pessoas que, somado a assembleia da agência Castrolanda realizada em 21 de fevereiro, totalizou 925 pessoas, entre associados e convidados.Página 5Durante encontroPágina 3Piraí do SulPágina 3Página 7