Edição 3141

PinhãoCom a colheita e a comercialização do pinhão liberadas em todo o estado desde 1º de abril, cresce também o comércio informal na PR 151, no trecho que compreende a Praça de Pedágio de Carambeí até próximo a comunidade do Tronco, município de Castro. Iguaria símbolo do Paraná, o pinhão não poderia ser vendido até o fim de março, pois uma portaria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) proíbe com o objetivo de garantir o consumo sustentável e a proteger a reprodução da araucária. A reportagem do Página Um buscou na semana passada um desses comerciantes em rodovia, e obteve de Andreza de Oliveira, 27 anos, relato comovente.Página 5Começou nesta segunda-feira (23) a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tipo A (H1N1 e H3N2) e B. Até o dia 1º de junho as unidades de saúde dos municípios da região atenderão em horário ampliado para que todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário recebam as vacinas. Os grupos prioritários são compostos por crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas; trabalhadores de saúde de serviços públicos e privados nos diferentes níveis de complexidade.Página 4Operário perdeu para o Ypiranga-RS por 2 a 1, na tarde deste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo aconteceu no Estádio Colosso da Lagoa e foi válido pela segunda rodada do Grupo B. Com o resultado, o alvinegro segue com três pontos na competição nacional.Página 4Corte de investimentos, obras paralisadas, desiquilíbrio nas contas públicas, recessão e outros percalços provocaram o maior estrago financeiro em 25 dos 27 estados brasileiros entre 2014 e 2017, à exceção do PR e Rondônia, apontou a reportagem de sábado (21), no jornal Folha de S. Paulo.Página 3Sem multas por cortesO deputado Márcio Pauliki protocolou na segunda-feira (23) requerimento reivindicando que lei que proíbe a cobrança de taxa de religação de água e luz seja aplicada no estado. A lei estadual 13.802/2002 estabelece que é proibida a cobrança de religação cobrada pelas empresas prestadoras.Página 3Na região do cruzoSob forte comoção, o corpo de Osmar Gomes do Prado, de 48 anos, foi sepultado na tarde de segunda-feira (23), no cemitério Frei Mathias, em Castro. O rapaz foi assassinado no domingo, durante churrasco que acontecia numa chácara na localidade do Cruzo.Página 7SegurançaPágina 7Na AlepPágina 3Parque Histórico e CooperativaPágina 4Em São PauloPágina 5Em AssembleiaPágina 5Sandro A. Carrilho - Página 2