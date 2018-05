Edição 3142

ExpoFrísia abre oficialmente

Feira é voltada a troca de conhecimentos e experiênciasA edição 2018 da ExpoFrísia teve início na tarde desta quinta-feira (26). Voltada para troca de conhecimento e experiências dentro do universo da pecuária leiteira, a feira conta com mais de 40 expositores e 200 animais. A solenidade de abertura aconteceu no Pavilhão de Exposições Frísia e contou com autoridades políticas e do agronegócio. Renato Greidanus, diretor-presidente da Frísia Cooperativa Agroindustrial, deu início à abertura oficial do evento: "Para nós é uma honra muito grande realizar mais uma edição da ExpoFrísia.Página 5Operação teve início na madrugadaPor volta das 10 horas da manhã de quinta-feira (26), a polícia civil de Castro fez a apreensão de aproximadamente 10 quilos de maconha. A operação teve inicio da madrugada, com apoio da polícia militar, onde uma pessoa foi presa em flagrante. Com informações colhidas pela polícia civil, equipes se deslocaram até próximo ao cemitério da vila Rio Branco e localizaram D.M.R.S que, de acordo com investigações, teria trazido drogas de uma cidade vizinha.Página 9Em CarambeíA Câmara Municipal de Carambeí convocou na quarta-feira (25), através do Diário Oficial Eletrônico do Município, os cinco suplentes que deverão compor o legislativo que irá apreciar o pedido de instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), protocolado na última sexta-feira (20) pelo vereador Elio Ratinho (PT), no caso que investiga a falsificação de assinaturas em um documento da Casa de Leis. Já o delegado Marcus Sebastião abriu inquérito para investigar o caso.Página 4Atletas em açãoFora do roteiro regional, atletas tibagianos competem neste final de semana pela Copa Brasil de Canoagem Slalom em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Tibagi será representada por 16 atletas nas provas tanto na primeira quanto na segunda divisão.Página 4O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o novo trator conceito movido a biometano da New Holland Agriculture. O protótipo simboliza a transformação energética nas propriedades rurais do país, com a possibilidade de o produtor buscar sua independência de combustível.Página 5Ministério Público do Paraná (MP-PR) apresentou, na quarta-feira (25), denúncia contra Mateus Gonçalves pela morte da ex-namorada Nathalia Deen.Página 9Foi sepultado no cemitério de Carambeí, na tarde de ontem (26), o corpo de Lorena de Geus, enfermeira há oito anos na Santa Casa, morta em acidente de carro.Página 9Uma mulher identificada como A.M., de 30 anos, foi presa em flagrante por volta das 23h30 de terça-feira (24), na rodoviária de Castro, depois de ser flagrada com drogas na bagagem.Página 9Presidente da CCPI das Questões Fundiárias, Marcio Pauliki, e o relator Paulo Litro entregaram nesta semana para o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Renato Braga Bettega o pedido formal para a criação de Vara Especializada no Poder Judiciário do estado que atue na regularização fundiária.Página 3