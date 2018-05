Edição 3143

Prefeito Moacyr, três secretários e um vereador trocam trabalho por pescaria

'Maio Amarelo' começa forte

PRF registra 11 mortes durante feriado

Tibagi sedia evento Internacional de Canoagem

Polícia Militar chega a traficantes

Osmar Dias e Pauliki visitam Operário Ferroviário

Victor e Léo fazem show em PG

Morto a pauladas em Castro

Volta à cadeia produtiva

Câmara empossa cinco suplentes e abre CEI

5º Esquadrão fiscaliza explosivos no Socavão

Oficinas de 'Arte Marbling' e 'Crítica de Arte' em Castro

Castro sedia Taça Paraná de Basquete nesse final de semana

Página 2 - Sandro A. CarrilhoPelas ruas da Dr. Jorge Xavier da SilvaNa quarta-feira (2), uma passeata com a participação de alunos da Escola Municipal Vicente Machado, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae, Guarda Municipal, tomou conta da rua do comércio em Castro - Dr. Jorge Xavier da Silva - e marcou o início das atividades do 'Maio Amarelo', que visa a conscientização de pedestres e motoristas, para a redução de acidentes de trânsito. O 'Maio Amarelo' em Castro contará com palestras para alunos do quarto e quinto anos das escolas municipais das áreas urbana e rural, e ainda orientações para motoristas e pedestres com blitz educativa.Página 5Dia do Trabalhador no ParanáOnze pessoas morreram durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador nas rodovias federais do Paraná. Outras 120 pessoas ficaram feridas e 109 acidentes de trânsito foram atendidos. O número de mortes é idêntico ao do ano passado, quando a operação teve um dia a menos de duração.Página 7AventuraTibagi recebe neste final de semana atletas para o 1° Open Internacional Tibagi 2018 e a Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida e Caiaque Extremo. O evento acontece no Rio Tibagi, dentro do Parque Linear Reinhard Maack e deve reunir atletas do Brasil e de outros países. A abertura acontece hoje (4), às 18 horas, mas antes alguns atletas já entram no rio para treinos livres.Página 4Com mais de 1kgA Polícia Militar de Castro prendeu três jovens no início da tarde de quarta-feira (2), por envolvimento com o tráfico de drogas. Com os rapazes, de 21, 22 e 23 anos de idade, foi encontrado mais de um quilo de maconha. De acordo com o relatório policial, a PM chegou até o trio depois de receber denúncia apontando o endereço de uma casa onde a droga estaria sendo vendida.Página 7Em Ponta GrossaPágina 3Página 8No Jardim PrimaveraDonizete Francisco de Sales, de 50 anos, foi encontrado morto a pauladas na madrugada de quarta-feira (2), em Castro. O corpo foi descoberto por volta das 0h45, na rua Paulo Madureira Novaes, no Jardim Primavera. A vítima sofreu diversos golpes na região da cabeça e não resistiu aos ferimentos.Página 7Exprofrísia 2018A ExpoFrísia 2018 terminou no sábado (28) e reuniu durante três dias produtores e expositores da região. Mais de 200 animais passaram pela pista durante os julgamentos e os visitantes puderam conferir os stands de mais de 40 empresas especializadas no setor.Página 4CarambeíDepois de empossar cinco suplentes, a Câmara Municipal de Carambeí aprovou na noite de quinta-feira (3) a abertura de Comissão Especial de Investigação (CEI) para apurar denúncia de falsificação de assinaturas em documento da Casa de Leis.Página 2 - Sandro A. CarrilhoPágina 5Página 5Página 5