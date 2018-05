Edição 3144

'Dia das Mães' movimentará R$ 17 bi

Roupas são os itens mais procuradosSegunda data comemorativa mais importante para o varejo em faturamento, o Dia das Mães deve fazer com que 74% dos brasileiros realizem ao menos uma compra no período. Segundo estimativas do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), aproximadamente 111,5 milhões de brasileiros devem presentear alguém neste Dia das Mães, o que deve injetar cerca de 17,05 bilhões de reais nos setores do comércio e serviços. Embora o percentual de consumidores que devem ir às compras seja elevado, a maior parte dos compradores está receosa para aumentar gastos na comparação com o ano passado, procurando manter o orçamento livre de dívidas. Cerca de 19% dos consumidores entrevistados disseram que têm a intenção de desembolsar mais com os presentes. A maior parte, no entanto (36%), planeja gastar a mesma quantia que em 2017, enquanto 18% pensam em diminuir.Seis feridos após a colisãoNa noite de sábado (5), uma colisão traseira entre dois veículos resultou na morte de uma mulher identificada como Maria de Jesus Monteiro. O carro em que ela estava, acabou despencando de uma ribanceira localizada a beira da pista da rodovia PR-151, caindo no pátio de uma empresa de combustíveis, localizada em Castro.Desde esse segunda-feiraA governadora do Paraná, Cida Borghetti, anunciou na sexta-feira (4) que as casas lotéricas voltarão a receber o pagamento das faturas de energia da Copel a partir de segunda-feira. Caixa Econômica Federal e Copel estavam sem contrato para o serviço desde 13 de março último. "Conversei com as diretorias da Caixa e da Copel quando assumi o governo e pedi que buscassem uma solução, pois a facilidade para o pagamento da conta de luz é muito importante para a população", disse Cida em Curitiba, durante evento na Assembleia Legislativa do Paraná.Cianorte e MaringáUm grupo de 15 empresários de Castro, que participa do Programa Top Loja – Confecções e Acessórios, iniciativa da Fecomércio PR e Sebrae/PR, participou de uma missão técnica nas cidades de Maringá e Cianorte, em meados de abril, para conhecer a história de sucesso de algumas empresas que já integraram o Programa, em 2017.Instituto do CâncerO abaixo-assinado para obter assinaturas em prol da implantação da segunda fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG), que irá funcionar no Hospital Regional Universitário dos Campos Gerais, já coletou mais de sete mil assinaturas em três semanas de trabalho. O objetivo é buscar apoio popular em prol da liberação dos repasses da 2ª fase do ICCG.Show vai ficar para HistóriaA animação da noite de sábado (5) na 10ª Expo Palmeira ficou por conta da dupla Pedro Paulo e Alex, também conhecidos como PPA. Uma apresentação animada do início ao fim que garantiu momentos de diversão e entretenimento para uma legião de fãs presentes na festa.Pela Série CVencendo de maneira incontestável, o Operário Ferroviário bateu a equipe do Joinville no domingo (06), no Germano Krüger, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado de 2 a 0, o Fantasma garantiu a liderança provisória do seu grupo, já que o Volta Redonda joga.Vistoria já foi realizadaNa manhã deste sábado (5) o secretário municipal de Administração, Alexandre Muller, o diretor do Departamento de Patrimônio, Ilson Caninana, o diretor do Departamento de Compras e Licitações, Eclaiton Bueno, o servidor municipal Ednelson Cordeiro e a comissão de avaliação, realizaram vistoria nos veículos da frota municipal de Carambeí que serão encaminhados para leilão.Audiência PúblicaO deputado federal Aliel Machado (PSB) participou da audiência pública que debateu a situação da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (FAMA) em Clevelândia, Sudoeste do Estado. O parlamentar representou a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, da qual é um dos vice-presidentes.