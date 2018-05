Edição 3145

245 Fraudes ao Seguro-Desemprego e R$ 1,6 milhão bloqueados

Castro virou NotíciaCastro virou notícia nesta semana com o bloqueio de 245 fraudes ao Seguro-Desemprego no município, totalizando R$ 1.604.927, conforme o Ministério do Trabalho. Segundo a pasta, do total de irregularidades no município, 140 requerimentos foram pedidos pelo mesmo Microempreendedor Individual (MEI). Apesar da ação criminosa, ninguém foi preso.O Paraná teve 586 requerimentos bloqueados pelo Ministério do Trabalho desde a entrada em operação do sistema de Detecção e Prevenção à Fraude ao Seguro-Desemprego (Antifraude), em dezembro de 2016. Até abril de 2018, as fraudes bloqueadas chegaram a R$ 3,5 milhões, com Castro liderando a lista.Página 4Assalto ao Banco do BrasilForça-tarefa militar da região continua empenhada na busca de pistas que levem a quadrilha que assaltou na quarta-feira (9), pouco antes das 11 horas, a agência do Banco do Brasil, em Carambeí. O delegado da cidade, Marcus Vinícius Sebastião, destacou a valentia de dois policiais militares que armados com pistolas, enfrentaram bandidos que portavam fuzis de grosso calibre. "Esses policiais foram heróis", ressaltou.Página 7Indicativo de GrevePor não efetuar o repasse dos reajustes acordados em dissídio coletivo, funcionários da Viação Cidade de Castro tomaram decisão em assembleia, ocorrida nessa quinta-feira (10), às 18h30, e aprovado por unanimidade pelos presentes, indicativo de greve.Página 5Plauto IntermediaO prefeito de Imbituva, Bertoldo Rover; de Ivaí, Idir Treviso, e de Guamiranga, Ângelo Machado, estiveram na sede do Tribunal de Justiça (TJPR) para pedir a elevação da Comarca de entrância inicial para intermediária. Eles apresentaram a questão diretamente ao presidente do TJ-PR, desembargador Renato Braga Bettega, na companhia do deputado Plauto Miró.Página 3Neste SábadoPara marcar o Dia das Mães, a Associação Comercial de Castro (Acecastro) estará distribuindo 100 botões de rosas vermelhas às mães que passarem pela frente da entidade nesse sábado (12), a partir das 10 horas. A iniciativa que é inédita, também possibilitará que cada mãe preencha um cupom com o seu nome, endereço e telefone, e possa ser sorteada com prêmios oferecidos pelo comércio.Página 5Neste SábadoPágina 4Página 5BR-153No final da tarde de quinta-feira (10), um grave acidente envolvendo dois veículos tirou a vida de um policial na rodovia BR-153, em Tibagi. A vítima foi identificada e trata-se de Everaldo Theonillo Fernandes, de 47 anos, sargento da polícia militar. O motorista do outro carro foi atendido por socorristas ainda no local e posteriormente encaminhado para a UPA de Telêmaco Borba.Página 7Em TibagiPágina 4Pela SegundonaPágina 4Página 3Página 3Página 7