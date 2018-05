Edição 3146 Versão Online

No Alvorada corpo de mulher é 'queimado dentro de carro'

Polícia não descarta homicídio qualificadoNa segunda-feira (14), a polícia civil de Castro fazia diligências na tentativa de encontrar os autores da morte de uma mulher identificada, a princípio, como sendo Josiane Zampieri, encontrada dentro de um veículo, com o corpo carbonizado. De acordo com o delegado Victor Loureiro que está à frente dos trabalhos de investigação, a hipótese é de que tenha sido homicídio qualificado. O caso foi registrado na madrugada de sábado (12), em trecho de estrada de chão próximo ao bairro Jardim Alvorada. Ainda de acordo com informações do delegado, já existem suspeitos na participação desse crime.Página 7Solenidade e HomenagensNa manhã de sábado (12), o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Castro promoveu solenidade alusiva ao 'Dia da Arma de Cavalaria' e ainda a entrega da Boina Preta - símbolo do combatente blindado e mecanizado, aos militares incorporados ao quartel em 2018. A cerimônia realizada na área externa da empresa Calpar, com a participação de autoridades locais, foi presidida pelo General de Brigada Alcides Valeriano de Farias Júnior, Comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e ainda Comandantes de Organizações Militares do Estado, antigos integrantes do Esquadrão de Castro, alunos do colégio militar de Curitiba, além de familiares convidados.Página 5No Jardim CantagaloNa madrugada de domingo (13), a Operação ‘Bloqueio’ da Polícia Militar de Castro prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada nas proximidades do Jardim Cantagalo 2.Deflagrada por ordem do comandante da 3ª Cia da PM, capitão Clodoaldo, sob o comando do tenente Muleta, um veículo Fiat Pálio de cor prata acabou sendo perseguido e parado. Em busca no interior do veículo foram encontradas uma balança de precisão - e mais 60 gramas de cocaína, além de pequena quantidade de maconha e droga que aparentava ser LSD.Página 7Na Matriz de Sant'AnaNa condição de monsenhor, padre Mário Spaki, nomeado na segunda quinzena de abril pelo Papa Francisco para assumir como bispo a diocese de Paranavaí (PR), esteve visitando Castro no domingo (13), onde celebrou missa na Igreja Matriz de Sant´Ana. Antes de ser indicado para ser bispo, padre Mário trabalhava como secretário Executivo do Regional Sul 2, da CNBB.Página 5Idealizado por PaulikiO programa Nota Paraná Solidária, idealizado pelo deputado estadual Marcio Pauliki e implantado pelo governo estadual, já contempla 837 instituições que atuam na área da assistência social totalizando repasses de quase R$ 48 milhões. O montante corresponde ao total destinado desde julho de 2016, quando foi realizado primeiro sorteio com a participação de entidades pelo projeto.Página 3'Secretaria do Trabalho'Cida Borghetti encaminha à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que transforma a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos em Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e cria a Secretaria do Trabalho.Página 3Jogando em casaOperário Ferroviário empatou com o Tombense-MG na tarde domingo (13), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 1 a 1. Com o resultado ele se mantém lider.Página 4AconteceuPágina 2Em 2018Página 4UEPGPágina 4Colisão naBR-153Página 7