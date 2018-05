Edição 3147-A

Governadora mostra disposição

Cida Borghetti em Castro, Jaguariaíva e CarambeíA primeira mulher a governar o Paraná, Cida Borghetti, mostrou disposição de sobra na maratona que começou em Foz do Iguaçu nessa sexta-feira (18), percorreu Cascavel pela manhã, e teve o ponto alto nas cidades de Castro, Jaguariaíva e Carambeí. Aliás, os elogios foram muitos para a governadora que assinou convênios, inaugurou obras e até ensaiou um futebol. Em Castro, além de inaugurar o Complexo esportivo Nazem Fadel, garantiu 9 km de asfalto para o distrito do Socavão. Em Jaguariaíva, confirmou moradias que beneficiam 1.516 famílias. O investimento soma cerca de R$ 40 milhões e abrange regularização fundiária de 929 imóveis, construção de 558 moradias urbanas, além da entrega de 29 casas rurais. Em Carambeí, assinou a liberação de recursos na ordem de R$ 13,6 milhões que serão destinados às obras de pavimentação da Estrada do Catanduvas, do Contorno Sul e cinco vias do Jardim Eldorado II.Página 3Na tarde de quinta-feira (17), a reportagem do Página Um foi às ruas saber das pessoas, especialmente usuários do transporte coletivo urbano, o impacto causado no bolso com o aumento do preço da passagem de R$ 3,05, para R$ 3,25. “Fui pega de surpresa. Não sabia sobre o aumento da passagem. Eu uso o ônibus duas vezes ao dia e esta mudança teve um aumento no meu orçamento diário e mudou o custo para vir trabalhar''. Esta foi a opinião de Valquíria Costa, 23 anos, e da maioria dos entrevistados.Página 5Discutir planos de desenvolvimento para o Paraná, fomentar o debate público e estar em contato com a população para elencar as principais demandas da sociedade. Com este propósito, o deputado estadual Marcio Pauliki percorreu mais seis cidades de sua base eleitoral, nesta semana, para conversar com lideranças.Página 4O deputado federal Sandro Alex entregou na tarde dessa quinta-feira (17) a primeira caminhonete, do total de duas que virão na sequência junto com uma van e equipamentos, para a Guarda Municipal de Castro. O ato aconteceu no estacionamento do Paço Municipal, na presença do prefeito Moacyr Elias Fadel.Página 3Pele Série CPara fechar de vez a sua participação na Divisão de Acesso do Paranaense, o Operário Ferroviário goleou por 7 a 0 a equipe do Cascavel CR. O jogo dessa última quarta-feira (16), no Germano Krüger, coroou o atacante Lucas Batatinha, que marcou três gols, sendo o grande destaque da partida.Página 4Crime em CastroPágina 9Associação Atlética Paranatrator ofereceu costeladaPágina 5Em Ponta GrossaPágina 6Página 9