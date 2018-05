Edição 3148 Versão Online

De braços cruzados

PR-151Desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira (21), caminhoneiros iniciaram um protesto na entrada do trevo do principal acesso à Castro, fechando meia pista da rodovia PR-151, em ambos os sentidos. No meio da tarde, uma extensa fila chegava até o restaurante Podolan. O motivo da paralisação se apóia ao aumento dos combustíveis - principalmente do óleo diesel - e do alto preço dos pedágios. A reportagem do Página Um foi até a rodovia registrar a manifestação e conversar com os caminhoneiros. De acordo com Paulo Fontoura, que se apresentou como um dos articuladores do protesto em Castro e que trabalha na profissão há mais de 30 anos, a paralisação não tinha hora, nem dia para acabar.Página 5Foi sepultado na tarde de segunda-feira (21), no cemitério São Sebastião, em Ponta Grossa, o corpo do subprocurador da prefeitura de Castro. Emerson Rogério Moleta, de 32 anos, morreu em acidente automobilístico no domingo (20), depois que o veículo em que dirigia – um Renault Duster - foi atingido em sua lateral por um caminhão Mercedez Bens, na PR-151.Página 7Prova teve largada em CarambeíO Campeonato Paranaense de Rally Regularidade 4x4, o Rally PR, chegou a sua segunda prova do ano no último sábado (19), em Ponta Grossa. Chuva e lama marcaram o percurso de 170 quilômetros para as categorias Master, Graduados e Turismo e de 110 quilômetros de prova para a Light. No total, 40 competidores participaram da etapa que teve a largada em Carambeí, no Posto Juninho. De acordo com o diretor de prova, Vander Hirt, o Fritão, a chuva não prejudicou a competição. "A prova de Ponta Grossa foi boa demais, os competidores gostaram e se divertiram muito''.Página 4Entre 400 e 500 fiéis, vindos de diversas cidades da Diocese de Ponta Grossa, acompanharam a 17ª Festa do Divino, no domingo (20).Página 5No Parque LacustreAcidente envolvendo caminhonete C-10, causou uma série de estragos em postes de iluminação pública e deixou moradores da região central de Castro, sem energia por mais de seis horas. A colisão foi registrada no domingo, por volta das 23horas. Junto com o condutor do veículo, um rapaz de 21 anos, estaria também a sua namorada, de 19 anos.Página 7InvestimentosA governadora Cida Borghetti autorizou investimentos de R$ 74,5 milhões em 106 municípios de todas as regiões do Paraná. A liberação dos recursos para aplicação em obras urbanas e compra de veículos e equipamentos ocorreu nesta segunda-feira (21), no Palácio Iguaçu, em Curitiba.Página 3Sobre a greveO deputado estadual Marcio Pauliki, presidente da Comissão da Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Assembleia Legislativa do Paraná, encaminhou ofício ao Ministério dos Transportes cobrando um posicionamento do órgão sobre a greve dos caminhoneiros. Também assina o ofício o presidente Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação, deputado Tião Medeiros.