Edição 3158

Na rotatória da PR-340Três dias após o acidente que vitimou Neiva Ávila na rotatória da avenida Ronie Cardoso, no cruzamento com a rodovia PR-340, familiares e um grupo de amigos e conhecidos da mulher de 35 anos, organizaram um pequeno protesto no local da tragédia, na segunda-feira (25). Portando cartazes, faixas e até queimando pneus, eles exigiam por justiça.Página 7Sessão estraordinária Em CarambeíFoi aprovado na noite de segunda-feira (25), por unanimidade de votos, relatório final da Comissão Especial de Investigação (CEI) que apurou o envolvimento de quatro vereadores no caso da falsificação de assinaturas em documento da Câmara Municipal de Carambeí. Dos nove parlamentares presentes a sessão - três deles suplentes convocados exclusivamente para essa extraordinária -, todos entenderam haver elementos suficientes para que a Casa de Leis dê prosseguimento com a denúncia. A única mudança que a CEI concluiu, baseou-se no depoimento de um dos envolvidos, vereador Paulo Valenga, que nas oitivas confessou ter sido ele o autor das rubricas de Emerson Sheik (PSC) e Antônio Cosa (DEM), no documento. Valenga acabou, também, isentando João Penteado, que agora escapa de ser investigado pela Comissão Parlamentar Processante.Página 4Na segunda-feiraNa manhã de segunda-feira (25), o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado promoveu em Castro a destruição de armas de processos transitados em julgado por parte da Justiça, de um total de 30 armas - boa parte delas confeccionadas de forma artesanal- provinientes de Castro e Piraí do Sul. Nesta terça-feira (26), outras 31armas e ainda 250 munições provenientes de Santo Antonio da Platina, Ribeirão dos Pinhais e Wenceslau Brás, também passarão pelo mesmo processo de destruição.Página 5Aeroporto Sant'AnaO Aeroporto de Ponta Grossa terá a sua pista ampliada em mais 400 metros. A confirmação da melhoria foi feita pelo ministro dos Transportes, Valter Casimiro, em Brasília, durante reunião realizada nesta terça-feira (26), agendada pelo deputado federal Sandro Alex (PSD). Atualmente a pista tem 1.430 metros e com as obras passará a 1.830 metros, possibilitando o pouso de aeronaves de maior porte.Página 4Página 7Página 7No domingoNo domingo (24), mais de 400 motociclistas de Castro e região, marcaram encontro no parque Lacustre para participar do ‘2º Moto Café Bon Castro’, convocados pela igreja evangélica Bola de Neve, de Ponta Grossa. Admiradores das motos também marcaram presença.Página 5Ratinho e Osmar polarizamO deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) lidera nova pesquisa na disputa pelo Gove-rno do Paraná com 32,1% das intenções de votos. No levantamento divulgado ontem (26) pelo Instituto Radar Inteligência, Osmar Dias (PDT) é o segundo colocado, com 26,2%, seguido por Cida Borghetti (PP) que tem 10,2%. A pesquisa da Radar tem intervalo de confiança 95,5% e foi registrada no TSE sob o número PR-04594/2018 e foi auto contratada pelo próprio instituto: Radar Inteligência – Eireli ME.Página 3Página 3Página 5