Edição 3159

Licitação é SuspensaA concorrência pública nº 004/2018 que tem como objeto a execução da obra de pavimentação asfáltica no trecho entre Pinheirão e Socavão, foi suspensa na terça-feira (26), dois dias antes da abertura dos envelopes, atendendo aos pedidos de impugnação de edital. Isso acontece um mês e oito dias após a governadora do Paraná, Cida Borghetti, anunciar ao lado do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior, os 9 km de asfalto ligando o distrito a cidade de Castro, durante a inauguração do Complexo Esportivo Nazem Fadel.Página 5Maconha, Crack, LSD e CocaínaNa quarta-feira (27), policiais civis de Castro promoveram a incineração de 50 quilos de drogas - maconha, crack, LSD e cocaína. A destruição desse material, retirado de circulação através de prisões de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, foi realizada em uma fábrica de fósforos em Piraí do Sul. O delegado da 43ª DRP, Fernando Maurício Jasinski, acompanhou toda a operação que também teve a presença do Promotor de Justiça de Piraí do Sul e de responsáveis pela Vigilância Sanitária de Castro. Um dia antes, na terça-feira (26), a Polícia Federal fez a incineração de mais de três toneladas e meia de drogas apreendidas nos últimos 12 meses.Página 7BRASIL x SÉRVIAMesmo garantindo sua participação nas oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia, a vitória por 2 a zero frente a Sérvia na quarta-feira (27), parece ainda não ter empolgado o castrense. Terminado o jogo, a expectativa de uma carreata pelas ruas centrais de Castro não se confirmou. Pelo menos foi o que registrou a reportagem do Página Um.Página 5Saúde de Ponta GrossaPonta Grossa terá mais R$ 2,6 milhões para investimentos na área da saúde pública através do mandato do deputado federal Sandro Alex (PSD). O anúncio dos repasses foi feito nesta quinta-feira (28) pelo parlamentar. Serão R$ 2 milhões para a Prefeitura Municipal aplicar em custeio, incluindo a garantia da segunda parcela do 13º salário dos servidores da Secretaria de Saúde.Página 3Promoção de Praças da PMO deputado estadual Marcio Pauliki manifestou apoio ao projeto de lei 363/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a promoção de praças da Polícia Militar do Paraná. O projeto objetiva propiciar ao soldado e ao cabo da Polícia Militar do estado perspectivas de ascensão na carreira de forma programada e com critérios de aferição a partir do mérito profissional.Página 3Celas ModularesForam abertas na segunda-feira (25), 72 novas vagas no sistema prisional do Paraná após a entrega das obras de instalação de seis celas modulares na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa. Em todo o Estado, são 57 novas celas, que abrigarão 684 presos. O investimento total é de R$ 8 milhões.Página 7Justiça CondenaO Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba, reunido na terça-feira (26), após mais de 12 horas de julgamento, condenou Cleberson Bruno Galvão à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado pela morte de Álvaro Adriano Vriesman, conhecido como 'Chico Bala', o qual residia no município de Carambeí.Página 7Em PalmeiraSecretaria de Obras e Infraestrutura de Palmeira está realizando aquisição de novos veículos que vão compor a frota e ajudarão nos trabalhos do orgão.Página 4A organização do Garota do Comércio definiu para 22 de setembro a realização do concurso que esse ano homenageará a comunidade árabe. Com inscrições abertas até 30 de julho, o evento que chega a sua oitava edição terá apenas vinte candidatas, pois nos moldes em que é realizado não permitirá mais concorrentes, adiantou Cleverson Bueno, organizador do evento.Página 5FuncionalismoPágina 4EsportePágina 4Página 4Página 3Página 4