Edição 3160 Versão Online

Bento Mossurunga já virou ponto de encontroDiferente dos primeiros jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a partida de oitava de final disputada contra o México, na manhã de segunda-feira (2), registrou a participação de um público bem maior e mais animado no pátio do teatro Bento Mossurunga, onde foi instalado um telão para assistir as partidas da seleção brasileira de futebol. Desta vez, embalados com as últimas vitórias do time comandado por Tite, dezenas de torcedores compareceram uniformizados, carregando bandeiras e apitos. Com as cadeiras praticamente tomadas, muita gente ficou em pé, no meio da rua, em frente a praça Manoel Ribas, mas isso não tirou a empolgação.Página 5Bailarinos do Teatro Guaíra em CastroUm grupo de empregados prepara a festa de fim de ano na mansão do Sr. Stahlbaum. Após alguns incidentes, todos mergulham em um sono profundo, o que desperta os desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos. Este é o pano de fundo do espetáculo La Cena, que desembarca em Castro no dia 7 de julho, no Teatro Bento Mossurunga, para última apresentação da recente turnê pelo Paraná. A entrada é gratuita.Página 5Na PR-151Alcindo de Oliveira, de 68 anos, morador no bairro de Santa Cruz, perdeu a vida em acidente registrado próximo a entrada da estrada rural que liga ao bairro de Agostinhos, na rodovia PR-151. O acidente fatal aconteceu na tarde de sábado (30), por volta das 14h30, no quilometro 258. A vítima conduzia sua bicicleta e tentava cruzar a rodovia, quando foi atingida por um automóvel Gol.Página 7No Rio TibagiCorpo de Bombeiros de Telêmaco Borba está mobilizado nas buscas aquáticas por dois pescadores que sumiram no Rio Tibagi, perto da região conhecida como Draga de Areia. Eles estão desaparecidos desde a manhã de domingo (1º), quando o bote em que eles estavam virou. Ainda não há informações sobre a identidade dos desaparecidos. Além desta situação, os bombeiros resgataram o corpo de outra vítima de afogamento na região. Na primeira situação, um bote com três pessoas virou, mas apenas uma delas conseguiu nadar até a margem.Página 7Após Vencer o TupiOperário Ferroviário é líder em seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série C. O alvinegro de Vila Oficinas venceu o Tupi-MG, na tarde deste domingo (1), pela 12ª rodada da primeira fase da competição, e chegou a 26 pontos. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 2 a 0. O Fantasma pressionou o adversário no primeiro tempo e abriu o placar aos 17 minutos. O segundo gol e último, só veio aos 39 minutos da etapa complementar.página 4Nos Campos GeraisO deputado Aliel Machado esteve em Carambeí, Irati, Imbituva e Ivaí, na última semana, para entregar emendas parlamentares individuais indicadas por ele para a área da saúde. No total, para os quatro municípios foram destinados R$ 2,1 milhões para custeio das despesas e também para investimentos na compra de materiais e equipamentos que serão usados nas Unidades Básicas de saúde. A maior parte dos valores é referente às emendas indicadas pelo deputado no início do mandato e já foi paga aos municípios.Página 3Do Dia CEm celebração ao Dia C (Dia de Cooperar) o Parque Histórico de Carambeí recebeu alunos de escolas da rede municipal de ensino, que participaram de uma programação especial organizada e realizada pela Frísia Cooperativa Agroindustria.Página 4Em InfraestruturaO Governo está investindo R$ 98,9 milhões em melhorias na infraestrutura de Ponta Grossa. O pacote contempla as obras de construção de uma trincheira e de uma rotatória na PR-151, reforma e ampliação do Aeroporto Sant’ana, além de serviços de conservação e recuperação das rodovias.Página 3No PrimaveraNa rua Canguçu, no bairro Primavera, em Jaguariaiva, uma jovem de 20 anos foi presa depois de ter agredido e ameaçado de morte a própria mãe. O caso foi registrado no sábado (30), por volta das 14 horas.Página 7Se no início existia uma pequena apreensão, o resultado da promoção 'Dia de Fazer Bons Negócios', realizado nos dias 28 e 29 de junho na matriz da Paranatrator em Castro, não só alcançou a meta de comercialização, como a superou. Para Luiz Carlos Klempovus, diretor do grupo Paranatrator, as vendas dos dois dias superaram o que é comercializado em 60 dias. O próximo evento acontece nessa sexta-feira (6), em uma das filiais de Arapoti.Página 5Em Piraí do SulPágina 7