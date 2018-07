Edição 3161

Empresa chinesa ainda 'não definiu' por Castro

'GsPak' vai construir duas fábricas: no Paraná e AlagoasA governadora Cida Borghetti recebeu nesta terça-feira (3), no Palácio Iguaçu, executivos da empresa chinesa GsPak, a terceira maior fabricante do mundo de embalagens cartonadas para alimentos. Com presença em 80 países, o grupo estuda instalar uma unidade em Castro e outra em Rio Largo, cidade metropolitana de Maceió, em Alagoas. No Paraná irá receber orientações da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD) para a inclusão do projeto no programa de incentivos Paraná Competitivo. No encontro, Cida apresentou os diferenciais, incluindo os incentivos fiscais e boa infraestrutura do Estado.Página 5Estamos em clima de decisão na Copa do Mundo da Rússia; o Brasil “bateu” o México e avançou para as quartas de finais... Mas para os competidores castrenses da categoria Graduado, Leonardo Borges Menarim/Adriana Micheli, e Igor Quirrenbach de Carvalho (que estará ao lado do piloto Marcelo de Freitas Gouveia, de Curitiba, PR), o clima é de ansiedade para a largada da edição histórica do Transcatarina, com expectativa de bons resultados. Em poucos dias, os representantes locais vão acelerar por cerca de 800 quilômetros pelas trilhas de Santa Catarina - entre Fraiburgo e Blumenau, com pernoite em Rio Negrinho.Página 5Para o Instituto do CâncerApós intenso trabalho técnico e político, o deputado estadual Marcio Pauliki conquistou nesta quinta-feira (05) R$ 8 milhões para a segunda fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG). O anúncio foi confirmado durante evento realizado em Ponta Grossa, pela governadora do Paraná, Cida Borghetti.Página 3Entre Tibagi e CastroNa terça-feira (3), um cadáver sem identificação foi encontrado em plantação de pinus localizada à margem da rodovia entre Tibagi a Castro. De acordo com boletim policial, por volta das 13 horas de terça-feira, militares receberam a informação de que o corpo de uma pessoa estaria em uma plantação de pinus na altura do quilometro 231 da rodovia Sady de Brito.Página 7Em Ponta GrossaEstá à procura de uma roupa nova, ou até mesmo algum calçado? O Festival Moda e Gastronomia na Estação Saudade inicia hoje (06). O evento acontecerá até 15 de julho e terá lojas com os mais variados produtos, além de uma Praça de Alimentação com uma gastronomia voltada para o inverno, com capacidade para 300 pessoas, além do espaço para circulação.Página 4Para comerciantesPerto de 60 representantes de estabelecimentos gastronômicos de Palmeira participaram das reuniões de apresentação do projeto da 'Linha Gastronômica de Palmeira – Festival de Inverno', realizadas na terça-feira (3), na área urbana e na Colônia Witmarsum. O projeto visa ampliar a circulação de clientes entre todos os estabelecimentos participantes, sejam eles restaurantes, bares, lanchonetes, food trucks ou panificadoras.Página 4HojeA empresária Jocimara de Oliveira Van Mierlo será empossada nesse sábado (7) para mais dois anos como presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro, em cerimônia festiva programada para as 15h30 no Borgen Hotel, na Castrolanda. A escolha dela e do corpo diretivo, que apresenta três novas representantes, se deu em fevereiro desse ano e agora ela segue para mais dois anos à frente da entidade.Página 5Para coleta seletivaA Prefeitura de Carambeí recebeu na quinta-feira (05), um caminhão Zero km para coleta seletiva. O veículo, no valor de R$ 247,5 mil, a fundo perdido, é resultado da indicação do deputado estadual Plauto Miró (DEM) junto aos Instituto das Águas do Paraná.Página 4Evangélica da CastrolandaPágina545 MunicípiosPágina 3Em TibagiPágina 4Página 5