Edição 3162 - A

Crime de estelionatoDepois que uma mulher de 33 anos foi presa pela polícia militar, no interior de uma agência bancária de Castro no sábado (7), outros dois criminosos foram capturados por envolvimento em golpe de estelionato. Juntos, o trio instalava aparelhos em caixas eletrônicos que travavam o sistema e impedia que a vítima pudesse retirar o cartão magnético. Com isso, os bandidos conseguiam furtar cartões e senhas de clientes.Página 7Distritos Industriais RegionaisPresidente da Comissão da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, o deputado estadual Marcio Pauliki se reuniu com o secretário Estadual Especial de Desenvolvimento Econômico, Virgílio Moreira Filho, para debater e apresentar propostas técnicas para a criação dos distritos industriais regionais.Esta pauta está inserida no programa do governo ‘Mapeamento e Revitalização dos Distritos Industriais’ do Paraná. Pauliki apresentou especificações técnicas regionais e levantamentos realizados nos últimos oito meses para fomentar o desenvolvimento dos distritos regionais.Página 4R$ 4,5 milhõesO prefeito Osmar Blum (PSD) recebeu, na sexta-feira (6), das mãos do deputado federal Osmar Bertoldi (DEM) o termo que autoriza a prefeitura de Carambeí a realizar processo de licitação para construção da nova sede da Escola Municipal Tônia Harms, no Bairro Boqueirão.Página 5EntrevistaApós 40 anos à frente do Positivo, um dos principais grupos educacionais, industriais gráficos e de informática do país, o Professor Oriovisto Guimarães é pré-candidato ao Senado nas eleições desse ano.Página 3Pelo SindicastroNa terça-feira (10), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro realizou no Hotel Buganville, jantar comemorativo ao ‘Dia do Comerciante’. Durante o evento, a classe empresarial local homenageou Lino Cesar Castanho Lopes, indicado como o 'Comerciante de Ano’. Trabalhando há mais de 20 anos no ramo de relojoaria, Lino Lopes disse ao Página Um que a sua indicação para receber este prêmio, deve-se ao fato de que ao longo desses anos tem prestado serviços de qualidade e sobretudo de responsabilidade junto a sua clientela.Página 5Com apoio da Prefeitura Municipal os caratecas Leandro Gaia, Rosane Sinhuri e Fernanda Carreiro, representaram Carambeí no VII Campeonato Sul Sudeste de Karate-do Tradicional 2018, que aconteceu no Rio de Janeiro de 22 a 23 de junho. No evento os caratecas competiram em várias categorias, conquistando medalhas e pódios.Página 4No domingo (9), a Polícia Civil de Castro, com apoio da Guarda Municipal, localizou e prendeu um foragido da Justiça. De acordo com o boletim policial, o investigador de plantão da delegacia de Castro após receber informações a respeito do paradeiro de E.B.R, solicitou apoio da Guarda Municipal.Página 7Aliel cobra soluçãoA Associação de Estudantes de Piraí do Sul se reuniu na manhã desta segunda-feira (9) com o deputado federal Aliel Machado (PSB), para buscar ajuda para um impasse envolvendo os estudantes universitários e de cursos técnicos. Mais de 560 alunos piraienses, matriculados em cursos técnicos, tecnólogos e universitários fora da cidade, estão sem o transporte gratuito que era fornecido pelo município.Página 5Agência do trabalhadorPalmeira está em destaque entre os municípios da região devido aos resultados obtidos pela Agência do Trabalhador na intermediação de mão de obra. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, a meta mínima estabelecida para o Município foi de 396 vagas, porém no período analisado foram intermediadas 491 vagas de emprego.Página 4Página 4Página 4Página 7Página 7Página 7Página 7