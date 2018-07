Edição 3163-A

A voz que ecoou na Tailândia

Lino Lopes se emociona ao ser 'homenageado'

CP notifica Sandrini que tem 10 dias para se defender

Requião descumpre decisão

Entra em agência com cavalo

Amistoso internacional

Ricardo Barros se coloca como pré-candidato a presidente

Vereador é denunciado pelo MPPR por distribuição de 'kits' para churrasco

IPTU já começa a ser entregue

Comissão de Educação entrega Carta Compromisso à Álvaro Dias

Arapotiense atuou como intérprete no salvamento de meninosIntérprete voluntária de militares americanos durante o resgate dos 12 meninos, integrantes de um time de futebol, e do técnico deles, presos por mais de duas semanas em uma caverna na Tailândia, a arapotiense Tatiane Araújo teve a sua participação destacada na operação. Enquanto militares ajudavam nos estudos da caverna e da logística para o resgate, Tatiane trabalhou na tradução das entrevistas dos americanos à imprensa tailandesa. “Eu me senti assim, um pouco útil nesse trabalho e só o fato de você estar servindo nessa hora de dificuldade, ou seja, é a hora que eles mais precisavam, eu estava lá.Página 4Comerciante do AnoA noite de homenagens ao empresário castrense Lino Cesar Castanho Lopes em jantar festivo na terça-feira (10), no Hotel Buganville, foi marcada por muita emoção. Indicado como ‘Comerciante do Ano’, pela classe empresarial local, o evento teve presença dos mais variados setores da economia de Castro. Nesta sexta-feira (13), Lino Lopes irá também receber nova premiação - troféu ‘Guerreiro do Comércio’, em Curitiba.Página 5Em Piraí do SulA Comissão Processante (CP) da Câmara de Piraí do Sul, instalada para averiguar supostos atos de improbidade administrativa do Poder Executivo, ligados ao uso de uma das máquinas da Prefeitura, notificou nesta quinta-feira (12) o prefeito José Carlos Sandrini (PHS). A intimação da abertura da CP foi acompanhada dos documentos da 'CPI das Máquinas'. O prefeito terá dez dias – que passam a contar a partir de sexta-feira (13) - para apresentar seus argumentos de defesa.Página 4O TRE multou mais uma vez o senador Roberto Requião (PMDB) por uso ilegal de páginas na internet. Requião foi condenado a pagar R$ 20 mil por dia por desrespeitar uma decisão da Justiça.Página 3Vídeo distribuído pelas redes sociais bombou nas últimas horas em Carambeí. As imagens feitas por um dos clientes do Banco do Brasil mostram um rapaz entrando na agência a cavalo.Página 7Operário Ferroviário venceu o River Plate, do Uruguai, em amistoso internacional, na noite dessa terça-feira (10), no Estádio Germano Krüger. A competição levou o nome de Taça Alegra.Página 5Pelo PRO deputado federal Ricardo Barros anunciou na noite de quarta-feira (11), na tribuna da Câmara dos Deputados, que colocou seu nome a disposição do seu partido como pré-candidato à presidente da República. O assuntou repercutiu no meio político.Página 3Em ArapotiPágina 3Em CastroPágina 5Página 3