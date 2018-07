Edição 3164 Versão Online

Castrense vence off-road

Fecomércio premia Lino Lopes

Fim de semana trágico

Carreta do Sesi realizará exames

Prefeitura quer fomentar o turismo rural pela ferrovia

Castro celebra a 95ª Festa de Sant' Ana

Tibagi prepara festa pela colheita

TB tem alto desenvolvimento de emprego e renda

Associado do Sicredi de Arapoti ganha R$ 50 mil

Operário vence o Tombense e continua mais líder do que nunca

Ação aborda condições de saúde mental de servidores

Cida Negocia novo empréstimo junto ao Banco Mundial

Pauliki propõe que Sistema do Nota Solidária seja aperfeiçoado

TranscatarinaO castrense Igor Quirrembach de Carvalho fez história na décima edição do Transcatarina – um dos maiores eventos off-road do País. Ao lado do piloto Marcelo de Freitas Gouveia de Curitiba (PR), ele conquistou o primeiro lugar na categoria Graduado. Com 23 pontos de diferença, pela mesma categoria, chegaram em segundo lugar os castrenses Leonardo Borges Menarim e Adriana Micheli. Organizado pela SC Racing, o Transcatarina 2018 atraiu diversos perfis de off-roaders, que se distribuíram nas categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo e Turismo Light), e de passeio (Passeio Radical e Adventure). Foram 120 horas vividas com muita intensidade pelos participantes.Página 5Na capital paranaenseA Fecomércio PR promoveu na sexta-feira (13), a 13ª edição do troféu Guerreiro do Comércio, em que homenageou 45 empresários ligados a seus sindicatos filiados, entre eles Lino Cesar Castanho Lopes, e outorgou a comenda 'Ordem do Mérito do Comércio do Paraná' a três importantes nomes do cenário paranaense. O evento, celebrado em Curitiba, reuniu mais de mil pessoas.Página 5Em CastroO corpo de Graziele Kuk, de 21 anos, morta em grave acidente registrado no domingo (15), próximo ao trevo de acesso a Castro, foi sepultado na tarde de segunda-feira (16), no cemitério municipal Nossa Senhora do Rosário, na vila Rio Branco, com grande acompanhamento de familiares e amigos.Página 7TibagiA carreta 'Cuide-se Mais', do Sesi, chega a Tibagi nesta terça-feira (17) e permanece até quinta-feira (19) realizando exames preventivos contra o câncer de mama, próstata, pele e colo de útero. A carreta ficará estacionada em frente a Prefeitura Municipal e a partir das 8 horas serão distribuídas senhas para o atendimento que é exclusivo para cidadãos de Tibagi, que deverão levar RG e CPF para realização do cadastro. Não haverá custo para os exames.Página 4Em Ponta GrossaPágina 3A partir de hojeDesde hoje (17), paroquianos e a comunidade católica da igreja matriz de Sant'Ana, participam da programação que irá marcar a 95ª edição da padroeira do município.Página 5'Ação de Graças'Entre 3 e 5 de agosto, Tibagi comemora o ano farto para a agricultura com a realização da 19° Festa de Ação de Graças pela Colheita. Outro grande destaque é a escolha das princesas, que agora será feita em dois dias com 31 candidatas disputando os dois títulos.Página 4Página 4Página 4Página 4Página 4Página 3Página 3