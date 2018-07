Edição 3165

TCE 'entrega lista' com 1083 agentes públicos irregulares

Moacyr Fadel é um dos listadosO presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Durval Amaral, formalizou na segunda-feira (16) a entrega, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), desembargador Luiz Taro Oyama, da lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares pelo TCE-PR nos últimos oito anos. Entre os citados está o atual prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel Junior. O documento descreve: "Julgamento pela irregularidade da Prestação de Contas de Transferência Voluntária, referente ao exercício financeiro de 2008, pelos seguintes motivos: desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados nos convênios".Página 3Na Casa da SinharaNo sábado (21), a Casa da Sinhara estará aberta para receber o lançamento dos livros ‘Crônicas do Iapó’, dos castrenses João Maria Ferraz Diniz e Léa Maria Cardoso Villela. A solenidade prevista para às 15 horas, terá ainda a participação do pontagrossense Silvestre Alves, que mantém projeto ‘Cancioneiro da Rota’, num trabalho que tem o tropeirismo como base principal. Em conversa por telefone com a reportagem do Página Um, Léa Cardoso disse, na quinta-feira (19), da expectativa sobre a solenidade de lançamento. “Estamos bastante ansiosos na apresentação de mais este trabalho e aguardamos o público que foi convidados.Página 5Pré-CandidatoDr. Rosinha, presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná e pré-candidato ao Governo do Estado, começou na semana passada uma intensa agenda pelo Paraná, visitando municípios de diferentes regiões. A chamada 'Caravana Lula Livre – Dr. Rosinha pelo Paraná' teve início nas cidades do Norte e Noroeste e hoje (20) passa por Arapoti, Tibagi e Castro.Página 3SegurançaPágina 7No dia do ComercianteUma das maiores redes varejistas do país e a maior no Paraná em seu segmento, a Lojas MM recebeu da Associação Comercial do Paraná (ACP), no Dia do Comerciante, o reconhecimento como referência no comércio e contribuição a economia estadual. Na ocasião, o vice-presidente do grupo, Marcio Pauliki, representou a sua família e todos os colaboradores.Página 440 kmEm comemoração aos 85 anos da Colônia Terra Nova, a Prefeitura de Castro, por meio da Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, promove no sábado (21) a 'Pedalada Comemorativa' saindo do Parque Lacustre, passando pela Colônia Terra Nova e arredores, e retornando ao lugar de largada.Página 5BR-376João Maria do Nascimento Ribeiro, de 52 anos, caminhoneiro que morava em Ponta Grossa e que se envolveu em um engavetamento na BR-376, na quarta-feira (18), não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda na pista. Outras quatro pessoas tiveram ferimentos, duas delas considerado como grave.Página 7Em CastroTrês pessoas e uma criança tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, de Castro, depois que o veículo em que estavam sofreu colisão traseira, provocada por um caminhão Scânia. O acidente foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (18) no Km 288 da PR-151.Página 710 Festival de música de PGPágina 4