Edição 3166 Versão Online

Governadora lamenta morte de deputado

Idosa morre na cama carbonizada

'É a hora de dizer chega!'

Pão no Bafo é o prato palmeirense

Ratinho candidato

Gusttavo Lima no Centro de Eventos de PG

Operário empata fora com o Cuiabá

Encontrado corpo decapitado

Deputado Plauto Miró lamenta morte de sobrinho

MDB sinalizou no sábado aliança com Osmar Dias

Congresso Pecuário será em setembro

Rapaz é morto com dois tiros em Piraí do Sul

Acidente aéreo tira a vida de Bernardo Ribas CarliCida Borghetti acompanhou na manhã de segunda-feira (23), o velório do deputado Bernardo Ribas Carli em Guarapuava. Um acidente aéreo neste domingo (22), vitimou o deputado. "Estamos em Guarapuava para abraçar os familiares e os amigos do Bernardo e dos pilotos que se foram. É um momento de reflexão, onde paramos para arrogar a Deus permitir que eles descansem em paz. Eu conhecia o Bernardo desde que nasceu", disse Cida. "Eu lembro do sorriso de Bernardo, da cordialidade, da maneira cortês como sempre tratou as pessoas, da vontade de fazer mais e trabalhar pelos outros e hoje Guarapuava e Paraná perdem um líder", completou Cida que decretou luto de três dias no Estado.Página 3Crime BrutalCrime com requintes de crueldade, praticado em uma idosa, chocou os moradores da vila Santa Cruz. Hilda Vaclurski Carneiro, de 78 anos, foi encontrada já sem vida em sua casa com o corpo carbonizado.A ação criminosa foi registrada no sábado (21), por volta das 10 horas, depois que moradores da rua São Tomé descobriram que a idosa já tinha sido morta. Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local e constatou o fato. Revoltados com toda essa crueldade, os próprios moradores trataram de deter um rapaz apontado como suspeito de ter praticado o crime.Página 7Oriovisto diz:Em coletiva de imprensa, realizada na segunda-feira (23), em Curitiba, o professor Oriovisto falou sobre sua carreira profissional, dos 40 anos à frente do Grupo Positivo, um dos maiores grupos empresariais brasileiros, abordou o atual cenário político e econômico, destacando a importância da ética e honestidade na construção de novos caminhos para mudar o país, e afirmou que é pré-candidato ao Senado nas próximas eleições, mas sem antes deixar o seu desabafo: “Chega de corrupção, chega de privilégios políticos, chega de ver os impostos pagos pelo povo não retornar em saúde, educação e segurança”.Página 4'Sabores dos Campos Gerais'Pão no Bafo, prato típico e tombado como bem imaterial de Palmeira, representou o município na cerimônia de lançamento do livro de receitas ‘Sabores dos Campos Gerais’, produzido pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). O prato palmeirense está incluso no livro, ao lado de receitas tradicionais de outros 18 municípios da região. O prefeito Edir Havrechaki foi o responsável por apresentar o prato durante a cerimônia para os demais representantes dos municípios membros da AMCG. Cada cidade teve a oportunidade de apresentar individualmente suas tradicionais receitas para compor uma mesa com os 19 pratos apresentados no livro, que posteriormente foram servidos para cerca de 200 pessoas que prestigiaram o evento. Alguns municípios optaram por exibir pratos típicos do seu povo.Página 5Convenção defineSábado (21) foi um dia especial para o Partido Social Democrático (PSD) que oficializou, em convenção realizada em Curitiba, a candidatura do deputado estadual Ratinho Junior ao Governo do Paraná.Página 3Nesta quarta-feiraO cantor sertanejo Gusttavo Lima desembarca em Ponta Grossa para se apresentar nesta quarta-feira (25), véspera de feriado da Padroeira da cidade. A apresentação será no Pavilhão do Centro de Eventos, a partir das 21 horas.Página 8Lider na Série CO Operário Ferroviário empatou com o Cuiabá pelo placar de 1 a 1, na tarde deste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A partida aconteceu no Estádio Germano Krüger e foi válida pela 15ª rodada da primeira fase. Com o resultado, o Fantasma chega a 33 pontos e segue na liderança do Grupo B.Página 5Em PalmeiraCorpo de um homem foi encontrado dilacerado e decapitado em área rural do município de Palmeira, na sexta-feira (20), por volta das 16h30, na região do Boa Vista.De acordo com a polícia civil daquele município, já foi instaurado inquérito para investigar mais este este crime.Página 7Na AlepPágina 2Página 3Página 5Página 7