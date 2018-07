Edição 3167

FÉ

Câmara propõe ajuda

Palmeira tem contas de 2013 aprovadas

Festa da Santinha atrai romeiros do Paraná

Mulher grávida é morta por ex-companheiro

'Crônicas do Iapó' já está à venda

Witmarsum recebe cervejarias artesanais

Retomadas as obras da Casa da Cultura

"Estado tem que ficar atento", diz Osmar

Loteamento abrigará 100 famílias de área de risco

Delegados do PT se reúnem para definir nome de DR. Rosinha

Setembro terá nova pedalada em Castro com novo percurso

Carambeí se prepara para sediar etapa da Copa Cidade Viva

Cumprindo a tradição, uma réplica da imagem de Nossa Senhora Sant‘Ana desceu de barco pelas águas do Rio Iapó, no feriado católico de 26 de julho, seguindo depois em procissão até a igreja matriz onde foi concelebrada Missa Solene para marcar o 95º ano da Festa de Sant´Ana, em Castro. Ponta Grossa também comemorou a data com procissão.Página 5Transporte universitário em PiraíA Câmara de Vereadores de Piraí do Sul se propôs a repassar recursos de seu orçamento para tentar auxiliar o transporte estudantil universitário gratuito até o fim do ano. A sugestão foi apresentada aos estudantes em reunião realizada na noite da quinta-feira, (26), encontro que contou também com a presença do promotor de Justiça da Comarca, Antônio Basso Filho. A proposta dos vereadores é devolver parte da economia da Casa ao Executivo, para que sejam ajustadas as prioridades do município. De acordo com o vereador Márcio do Gás (PMB), presidente da Câmara, a ideia pode solucionar de forma emergencial o programa, já que os contratos do serviço foram encerrados no mês de junho.Página 3Pelo TRE-PRA Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), seguindo parecer do conselheiro Ivens Linhares, foi pela regularidade das contas municipais do prefeito Edir Havrechaki referente a 2013 na gestão do Município de Palmeira.Página 3Em TibagiPágina 5Em JaguariaívaO corpo de Simone Daniele Bonfim Marcondes, de 32 anos, grávida, foi enterrado na manhã de sexta-feira (26), em Jaguariaíva. Ela foi morta a golpes de faca desferidos por seu ex-companheiro. O suspeito ainda teria tentado contra a vida da filha de 14 anos de Simone que fugiu para a rua e não pode ser alcançada. Um mandado de prisão já foi expedido pela Justiça contra o homem de 41 anos, que se encontra foragido desde o assassinato.Página 7LançamentoExemplares dos dois volumes do livro ‘Crônicas do Iapó’, escrito pelos historiadores castrenses João Maria Ferraz Diniz e Léa Maria Cardoso Villela, já estão à venda na Casa da Sinhara e no Museu do Tropeiro, de Castro. Cada exemplar tem investimento de R$ 25,00. O lançamento desses dois livros, foi no sábado (21), na Casa da Sinhara, localizada na praça central de Sant`Ana do Iapó. Na solenidade, dezenas de pessoas ligadas a cultura e a história do tropeirismo, marcaram presença.Página 5Página 4Casa da CulturaDepois de um período de interrupção, devido ao rompimento do contrato com a empresa responsável pela restauração do prédio, por conta da falta de repasses do Governo Federal, foram retomadas as obras de revitalização da Casa da Cultura Dr. João Batista da Cruz. Os serviços estão sendo executados por equipe própria da Prefeitura de Jaguariaíva.Página 4II Fórum de Gestão PúblicaO pré-candidato ao governo Osmar Dias (PDT) ressaltou, durante a abertura do II Fórum Gestão Pública, nesta sexta-feira (27), em Curitiba, que o Estado precisa ficar atento ao cenário internacional para sair da crise.Página 3Em PalmeiraJá foram iniciadas as obras do loteamento Sol Nascente, investimento localizado no bairro da Vila Rosa, próximo a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que irá realocar 100 famílias que atualmente residem em áreas de risco e de ocupação irregular na Vila Monjolo.Página 4Página 3Página 5Página 4